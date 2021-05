Asesinato de director policiaco enrarece el clima de inseguridad en Sinaloa: Estrada Ferreiro

Sinaloa.- El asesinato de Salvador Alvarado, director de la Policía Estatal Preventiva ha hecho que se enrarece la seguridad y el ambiente a días de la jornada electoral en Sinaloa, lo que implica un reto que deben de asumir los titulares de las policías federal, estatal y municipal, porque este hecho que no deb de ocurrir tan seguido, afirmó el candidato de Morena-PAS a la presidencia municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

El alcalde con licencia dijo que no tiene miedo de continuar con sus actividades de proselitismo a escasas dos semanas de las votaciones, porque no tiene enemigos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Al resto de los candidatos a cargos de elección popular les vae lo que está pasando, cada quien anda en su rollo y haciendo grillas, pero a mi me preocupa y yo no tengo seguridad que me ande siguiendo, expresó.

Leer más: Director de la Policía Estatal de Sinaloa asesinado viajaba solo: SSP

Aseguró que le da venguenza que lo anden cuidando, debido a que rechaza que seis elementos que le asignaron estén con él, por lo que prefiere que atiendan otras cuestiones de seguridad y no con su persona.

Las fuerzas federales deben de reforzar la seguridad y el problema es sistémico y existen brotes de violencia como en la sindicatura de Tepuche. Mencionó que los policías cuando actúen bien o mal siempre van a tener mucho riesgo.