Asesinato del periodista Luis Enrique no está investigado en Sinaloa: RSF

Sinaloa.- El homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez, no está investigado ni concluido, manifestaron representantes de organizaciones internacionales que se reunieron con editores de Debate.

Balbina Flores Martínez, de Reporteros Sin Fronteras, y Jan Albert Hootsen, de CPJ (Comité de Protección a Periodistas) buscaron el acercamiento para tener un contexto más completo de este asesinato.

La declaración

“Nos interesa este tema que, obviamente, lo vamos a seguir de cerca, porque el caso no está investigado, no está concluido. No está nada...”, expresó Flores Martínez.

El representante de CPJ se refirió a la confusión creada por el Gobierno Federal sobre la identificación de los presuntos responsables del homicidio y el rechazo de esta por parte de la Fiscalía General del Estado, encargada de las investigaciones.

“La fiscal (Sara Bruna Quiñónez) nos dijo que no tienen ese dato... Ellos no saben cómo el Gobierno Federal lo tienen y que ellos no cuenten con ese dato”, manifestó.

Ante la falta de resultados, Balbina dijo que estarán pendientes del caso. “Lo único que podemos decirles es que lo vamos a seguir de cerca con la Fiscalía del Estado. Le pedimos a la fiscal que nos mantuviera al tanto... que ojalá que hubiera pronto resultados, y que estaremos pendientes de esos resultados”, subrayó.

Como organismos internacionales, dijo Hootsen, Reporteros Sin Fronteras y CPJ presionarán para que tanto el caso de Luis Enrique como los demás asesinatos de periodistas en el país no caigan en el olvido.

“Es justamente donde nosotros entramos. Presionar. Somos organizaciones internacionales. Entonces nuestro propósito es apoyar a los periodistas para que no se caigan en el olvido esos casos”, puntualizó.