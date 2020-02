Así fue el regreso de Fernando, un estudiante sinaloense becado en China

Sinaloa.- La incertidumbre latente de contagiarse de coronavirus ha terminado para el sinaloense Fernando Hernández Guizar. Se trata de uno de los tres jóvenes de Sinaloa que resultaron beneficiados con el programa China Campus Network 2019 para estudiar el idioma mandarín en la Universidad de Tianjín durante un año, y posteriormente una maestría.

Fernando Hernández Guizar, de 21 años, llegó a México y a Sinaloa este fin de semana tras padecer el temor del cierre de fronteras en China por la contingencia de salud. Aclara haber pasado todos los filtros sanitarios, y envía un mensaje a los sinaloenses y a los mexicanos en general en entrevista para EL DEBATE: «Invitar a la gente a que no nos vea como seres extraños ni que tampoco hagan comentarios feos, porque si en dado caso tuviéramos nosotros alguna enfermedad o alguna cosa, como muchas personas lo hacen sentir, realmente no nos hubieran dejado salir de China, sinceramente», señaló.

Lo anterior lo mencionó luego de conocer algunos comentarios que se han hecho en México sobre las personas que vienen de China. «Sinceramente, pues sí, es feo que se hagan comentarios antipáticos, se puede decir, o fuera de lugar, que pues sí dañan la integridad de uno como persona», recalcó.

Hasta llegar a Sinaloa

La travesía que vivió Fernando junto a sus otros dos compañeros para regresar a México y Sinaloa se dio desde la semana del 3 de febrero. Dada la situación del coronavirus, se enfrentaron a la dificultad de encontrar vuelos por el cierre de las fronteras y por algunos otros inconvenientes.

Esta parte les causó el mayor sufrimiento de todo el proceso, contó Fernando. Esto porque lo que más les preocupaba en su momento era el cierre de fronteras, porque Estados Unidos comenzó a cerrar todo tipo de relaciones con China en cuanto a aeropuertos.

Finalmente, compartió que encontraron una ruta de vuelos de Tianjín-Seúl y Seúl-México, pero decidieron rodear el mundo con otra ruta para economizar más en la compra de los vuelos; viajaron Tianjín-Pekín, Pekín-Dubái, Dubái-Barcelona y Barcelona-México, llegando al país el 7 de febrero, y para el sábado habrían pisado Sinaloa. «Fue lo más que pudimos encontrar, lo más económico y accesible, la verdad», añadió.

La Universidad de Tianjín compartió imágenes de su campus en su página oficial donde se encontraban los alumnos sinaloenses. Foto: Facebook / Universidad de Tianjin

Desde el 31 de julio del 2019, la vida de Fernando Hernández Guizar se encaminaba hacia un cambio importante. Como egresado en Negocios Internacionales por la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra, ubicada en La Cruz, municipio de Elota, logró ser uno de los seleccionados en el estado para estudiar mandarín en China, que posteriormente le permitiría cursar la maestría en Gestión de Ingeniería Logística en el mismo país.

El rector de la UPMYS, Leonardo Germán Gandarilla, dio la noticia en su momento a través de las redes sociales de la institución pública, donde además señaló a Hernán Sotero Carrillo, otro de los jóvenes seleccionados. Un mes después, el 3 de septiembre del 2019, el presidente de Elota, Geovani Escobar Manjarrez, compartió además que el municipio daba un apoyo económico a dichos estudiantes para su estancia en China.

En septiembre del 2019, Hilde Salgado, subsecretaria de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa, realizó diversas actividades en programas de televisión y redes sociales, no solo junto a los dos jóvenes de Elota seleccionados en el programa, sino junto al tercer joven, David González Sierra, del Instituto Tecnológico Superior de Eldorado, pidiendo el apoyo para aportaciones voluntarias que les permitieran costear el primer año de fundamentos previos a la maestría. En su red social, la funcionaria compartió que las escuelas en China podían otorgar recibos deducibles para las empresas que apoyaran.

Retos

Hernández Guizar contó al respecto que cuando se le presentó la oportunidad vio un reto importante que no podía dejar pasar, un reto a nivel personal, a nivel estado y a nivel nacional sobre tener relaciones con el país que está en la delantera en todo, desde economía, hasta tecnología y la potencia mundial que representa: «Entonces eso hace que surja un interés más al quererte aventar, además de que es una cultura diferente a todas las demás; otro idioma, y creo que es lo importante de los retos, atreverse a aventarse a lo desconocido, no donde todos los demás ya han buscado. Ahora fue un shock llegar a China, porque nada es igual que en México; tener que acostumbrarte de inicio al horario, a los modismos. La cultura es totalmente diferente. Lo que para nosotros está mal, para ellos está bien. Es un cambio radical, enorme», señaló.

No obstante, consideró lamentable que la contingencia de salud haya orillado su regreso a México: «Me quedo feliz, la verdad, con el tiempo que estuvimos en ese país aprendiendo el idioma, la cultura; personas de todo el mundo, porque también tuvimos la oportunidad de compartir muchos momentos con personas de otras culturas, de Rusia, diferentes países de África, Francia, Japón, Vietnam, Corea, Pakistán, muchos países, personas de todo el mundo».

Desde el 12 de febrero del 2019 se presentó el programa de China Campus Network, con la participación de la Secretaría de Economía en el estado y la Secretaría de Educación Pública y Cultura, entre otros. Foto: Captura de pantalla.

Oportunidades

A pesar de la situación, Fernando explicó a EL DEBATE vía telefónica que en ningún momento se puso triste cuando comenzó a conocerse el comportamiento del coronavirus que se originó en Wuhan, China, sitio que está a dos horas aproximadamente de distancia en avión de donde se encontraba: «En todos los lugares puede pasar, entonces en México ya vimos algo similar, que fue la influenza. En ese momento dije “no, pues obviamente va a haber muchas complicaciones”, pero de momento nunca pensé que tendríamos que retornar a nuestro país ahora.

Siempre en los particular estuve tranquilo, siempre siguiendo las medidas que nos indicaban, que siguiéramos.

Ahora, nunca estuve triste, porque dije “es imposible que esto dure toda un año, una etapa muy prolongada”», señaló. También comentó que, al momento de decidir regresar, se encontraban en periodo vacacional, que en China se da por el comienzo del año nuevo, el 4 de febrero del 2020, y por ahora tienen material para trabajar desde casa, y dependerá de ellos tener iniciativa y seguir adquiriendo conocimiento con las herramientas que ya tienen a la mano.

Como todavía no se tiene una confirmación de si el programa finalizará o continuará, señaló que hasta que la autoridad universitaria en China no dé una indicación, tampoco puede estudiar algo en Elota, Sinaloa. No obstante, reiteró que está dispuesto a seguir con el programa cuando se le indique y terminar lo que un día inició.

Por el momento, en Sinaloa será disfrutar de vacaciones y estar estudiando de manera independiente, contó Fernando.

Monitoreo del virus

Este viernes, la Secretaría de Salud en Sinaloa, coordinaciones de Salud de los 18 municipios, IMSS, Issste, Protección Civil y representantes de medicina privada realizaron la Primera Sesión Extraordinaria de Seguridad en Salud, donde se expusieron preocupaciones importantes entre el personal médico, como la falta de insumos para atender la situación.

El pasado 5 de febrero, Carlos Arredondo, delegado de Relaciones Exteriores en Sinaloa, señaló en entrevista para EL DEBATE que hasta esa fecha a la delegación de Sinaloa no se habían acercado familiares de personas que se encontraran en China. Dijo que habían detectado manifestaciones al respecto en redes sociales, pero por normativa y por ley no podían darle seguimiento hasta que un familiar se acercara a pedirle a la Oficina de Mexicanos en el Exterior la intervención.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud y Gobiernos, hasta el fin de semana, el mundo acumulaba más de 37 mil casos y más de 800 defunciones, la mayoría concentrados en China. Además, hasta el sábado, México ha descartado el virus en estados como Tamaulipas y Jalisco a través de estudios.

Becas para mexicanos en China

Los tres jóvenes sinaloenses forman parte de un grupo de 230 estudiantes de México que recibieron becas para cursar licenciaturas y posgrados en universidades chinas, dentro de la mayor asignación hecha por China a un solo país para entrenamiento de talento. De acuerdo con la agencia Xinhua, el 17 de julio del 2019 se hizo la entrega simbólica de las becas.

El programa de cooperación impulsado por China Campus Network, que reúne a 28 universidades líderes chinas y autoridades mexicanas, tiene el objetivo de preparar talento para industrias estratégicas en entidades de México con potencial de cooperación con el país asiático.