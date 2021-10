Así fue la toma de protesta de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Este domingo Rubén Rocha Moya tomó protesta en el cargo como gobernador de Sinaloa, en medio de una ceremonia formal acompañado por su familia, políticos, senadores, diputados y Quirino Ordaz Coppel, quien hoy concluye su periodo en este cargo.

"Sí protesto", fue la respuesta de Rubén Rocha Moya al discurso oficial donde se le pregunta si protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

El discurso estuvo precedido de aplausos que resonaron en el interior del Congreso del Estado, donde se realiza la ceremonia.

Rubén Rocha Moya gobernará el estado de Sinaloa durante el periodo del 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2027.

La secretaria del Trabajo y Previsión Social de México, Luisa María Alcalde, acudió en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador a la ceremonia de toma de protesta del morenista Rubén Rocha Moya como gobernador constitucional de Sinaloa.

El morenista se convierte por primera vez en la historia del estado de Sinaloa, en el mandatario que no pertenece al PRI ni al PAN.

Reconocimiento

"Quiero saludar a los más de tres millones de sinaloenses, que merecen que los mencione por su nombre, pero los tengo en mi corazón", manifestó durante la toma de protesta que realizó el presidente de la Mesa Directiva de la 64 legislatura, Gene René Bojórquez Ruiz, en medio de aplausos y gritos de felicitación

Desde el salón de plenos del Congreso del Estado y luego de tomar protesta, el ahora gobernador dirigió un mensaje al pueblo sinaloense.

"Quiero expresar mi reconocimiento a Quirino Ordaz, que las cosas han caminado extraordinariamente bien, y aquí está su esposa y su familia que esta junto con la de él, porque creo haber recibido bien las cosas. Hay cosas que no sé, ayer me decían de nombramientos en salud, pero valoro mucho que se han entregado con orden y se tiene noviembre para realizar aclaraciones, pero el gobernador Quirino ha actuado con responsabilidad, pero no voy a perseguir a nadie".

"No hay que empezar con bravuconerías", insistió Rocha Moya.

Le encargó a los senadores presenten porque voten en la Cámara Alta por el nombramiento de Quirino Ordaz Coppel, como embajador de México en España.

Mensaje de Luisa María Alcalde

Correspondió a Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, con la representación del presidente Andrés Manuel López Obrador iniciar con los mensajes y externó que Sinaloa es un estado plural y con su diversidad política, social y cultural confirma su vocación democrática, porque son tiempos de cambios profundos y no tenemos porque fallar, y pueden tener la certeza del apoyo del Gobierno federal, afirmó

Acompañaron a Rocha Moya sus homólogos de tres entidades del país, Alfredo Ramírez de Michoacán; Miguel Ángel Navarro de Nayarit y José Rosas Aispurio de Durango, y la representante del presidente Andrés Manuel López Obrador, Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social

En la sesión solemne lo acompañaron los exgobernadores de Sinaloa, Juan S. Millán Lizárraga y Mario López Valdez.

Están presentes el presidente nacional de Morena, Mario Delgado y la secretaria general, Citlalli Hernández; coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier; el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, entre otros invitados especiales.