Así fueron los días de Jesús Eduardo cautivo en Mazatlán

Culiacán.- El hombre que lo abordó en el Centro de Culiacán para ofrecerle un trabajo primero fue amable con él, pero tras llevárselo con engaños a Mazatlán y tenerlo cautivo e incomunicado de su familia se convirtió en otra persona y empezó a amenazarlo con hacerle daño a su papá si pedía ayuda, contó Jesús Eduardo el joven que a finales de Junio fue reportado como desaparecido por sus familiares.

De acuerdo al joven aún es hora que no sabe qué era lo que el enganchador quería hacer con él, no lo agredió físicamente pero si de forma psicológica. Por seguir la falsa promesa de un trabajo perdió 5 mil pesos que se llevó a Mazatlán los cuales eran sus ahorros, también su celular y una tablet que terminó empeñando para pagar los cuartos de mala muerte de hoteles en los que se quedaban.

Hubo ocasiones en los que sólo comió una vez al día, no podía dormir y el hombre que se lo llevó lo vigilaba día y noche cuando salían a la calle o estando en la habitación era como si fuera su guardaespaldas, relató.

Aunque su fotografía andaba por redes sociales en una ocasión en el puerto los detuvo un policía les hizo una revisión pero el agente no lo reconoció.

Hubo ocasiones que su verdugo pidió limosna para comer pero al andar por la calle abordaba a otros jóvenes y les ofrecía el falso trabajo pero por fortuna ninguno cayó.

Fue una noche cuando el hombre le dijo que iba a hacer una llamada de un teléfono público y llamó al 911 en donde pidió a la operadora que lo comunicará al supuesto número de la funcionaria que era la que daba el trabajo, estaban cerca de una taquería y allí llegaron agentes municipales y uno de ellos se quedó viéndolo y lo reconoció para estar más seguro el agente le pidió que abriera la boca para verle los brackets cuando constató que si los tenía los agentes fueron a detener a su agresor y a ambos se los llevaron a barandilla.

En vez de tratarlo como víctima también el fue remitido a barandilla por faltas administrativas. Estando detenido llegaron investigadores de la Fiscalía le hicieron un fuerte interrogatorio en donde lo trataron de forma dura pero nunca se preocuparon por su bienestar. De allí llamaron a sus padres quienes fueron por él.

La Fiscalía General del Estado no hizo nada para apoyar a este joven, no le brindo atención a víctimas y trató el caso como fraude genérico pero no como privación de la libertad ni como trata de personas denunció Yesenia Te rojo del Frente Cívico Sinaloense.

La abogada y la presidenta de Sabuesos Guerreras Mariana a compañaran a este joven para que presente la denuncia ante la Fiscalía General de la República y buscarán que se tipifique este caso como desaparición forzada.

Ambas luchadoras sociales criticaron la forma tan inhumana en la que fue tratado el joven en la policía municipal de Mazatlán, por los agentes investigadores y por la propia Fiscalía que no hizo nada para que el enganchador quedará detenido y no quedará en libertad afectando a otros jóvenes.

Jesús Eduardo llama a los jóvenes a no creer en personas que les ofrece trabajo en las calles y que tengan mucho cuidado en quien confian porque este hombre quien dijo tener preferencias homosexuales le dió un nombre falso.

El falso empleador quien también ofrece becas escolares dice que es de Cosalá y que estudia en esta ciudad capital.