Así provocaran que llueva en los campos agrícolas de Culiacán

Sinaloa.- La Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC) pondrá en marcha en los próximos días el programa de estimulación de lluvias, en busca de beneficios para los agricultores.

José Enrique Rodarte Espinoza, presidente de la AARC, indicó que para la implementación del programa se requiere una inversión de 10 millones de pesos; por lo se acordó realizar una aportación de 15 pesos por hectárea por parte de los módulos de riego.

“Por otro lado también se tiene contemplado que sean las empresas, proveedores y todas aquellas que se puedan ver en cierta forma beneficiadas o afectadas en su casa por no tener agua, inclusive los comercios en general”.

Se tiene contemplado involucrar a toda la sociedad, en general; además de Gobierno del Estado para financiar una parte del proyecto.

El líder agrícola dijo que el año pasado se hicieron los movimientos de radares, al igual que la compra del material; sin embargo, por falta de recursos y de tiempo no se pudo poner en marcha el programa.

A partir de la llegada del avión Cesna 340, se podrá iniciar la estimulación a las nubes en las zonas serranas. Descartó cualquier tipo de inundación en colonias y fraccionamientos.

Por su parte, Alejandro Gastélum, impulsor del programa, indicó que el 90 por ciento de las sustancias que se van a utilizar son cloruros de potasio, magnesio, calcio, sustancias higroscópicas; es decir, que atraen la humedad y estimulan la formación de gotas.

El especialista en esta innovadora técnica indicó que una vez que se inicie con la estimulación, el efecto se refleja en 15 minutos, ya que esto propicia el inicio de la lluvia y genera una lluvia más abundante.

Comentó que en el programa se utilizará un radar meteorológico, el cual permitirá identificar qué nubes son aptas para estimularse, ya que no todas lo son, en qué momento realizarlo y en qué parte de la nube se puede realizar la estimulación.

Para ello, se contrató a una empresa de más de 20 años de experiencia en este tema.

Guillermo Gastélum, presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle de Culiacán, dijo que esperan que se implemente un presupuesto anual para el programa, ya que no solo beneficia al valle agrícola, sino beneficiará a los temporaleros, ganaderos y las comunidades que viven en las zonas serranas.

Cada vez escuchamos que es más recurrente, que no hay agua en las presas, entonces esto ya no es una variable que va pasar si no es una constante