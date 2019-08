Así se vio el desborde de arroyo en Chulavista, Culiacán, por lluvias

Culiacán, Sinaloa.- El día de ayer el sur de la ciudad se vio afectado por las fuertes lluvias, en lo que se destaca la colonia Chulavista como una de las mas dañadas a causa del desbordamiento del arroyo de dicho sector.

Una joven de nombre Lluvia Beltran, subió a sus redes personales un vídeo donde muestra como el arroyo llega a su capacidad máxima y comienza a causar estragos, aprovecha para advertir a las personas de no acercarse a la zona.

La publicación causo diferentes reacciones por parte de los usuarios de las redes, entre ellas muchas de burla a lo cual la joven se vio molesta y preocupada pues argumenta que es un problema de suma importancia y debe tomarse con seriedad.

"Bueno para los que le dieron me divierte a esta publicación la neta no sé qué les causa risa, digo es un arrollo que no tiene un puente que desde la tarde está chispitiando y lo más seguro llevaba agua, y ¿que creen? tenemos una primaria a la cual asisten muchos niños que tienen que cruzar dicho arrollo el cual no tiene puente"

Elementos de Protección Civil acudieron al lugar el día siguiente, para evaluar el suceso. Se estima que con la próxima construcción del Arroyo Adolfo López Mateos, se solucione esta problemática.