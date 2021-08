Así ven los jóvenes la pandemia de Covid-19 en el estado de Sinaloa

Sinaloa.- La pandemia ha afectado de diferente forma a la población joven en Sinaloa, a algunos les ha significado mayores niveles de ansiedad y estrés en su día a día, ambos en el estilo de vida; sin embargo, para otros el confinamiento les benefició debido a la facilidad de trabajar y estudiar a distancia, disminuyendo los costos de estancia y transporte.

Los testimonios recabados por Debate son de jóvenes de Los Mochis, Guasave, Culiacán y Mazatlán, de diversas ocupaciones, estudiantes de licenciatura o posgrado, trabajadores y trabajadoras del sector público y privado, amas de casa y maestros de educación primaria. Y aunque el gobierno ha señalado en varias ocasiones los altos contagios en jóvenes por la movilidad, esta no es en muchos casos por diversión, sino por subsistencia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sinaloa contabiliza 704 mil 797 jóvenes de entre los 20 a 34 años, de acuerdo con el último censo poblacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esto representa el 17 por ciento de los más de 4 millones de habitantes en el estado.

Los motivos que mantienen a este sector poblacional en riesgo son en su mayoría la necesidad de trabajar para mantenerse a sí mismos y a su familia. Todos los entrevistados se han vacunado o han demostrado interés en hacerlo, a pesar de que sus circunstancias no se lo permitan.

El riesgo de un médico: Óscar Flores, 26 años, Médico general. (Esquema completo de vacunación por su profesión. Mazatlán)

“La pandemia no me ha afectado directamente a mí, me dedico al área de la salud y hay mucha demanda de trabajo. En lo familiar, un tío se enfermó, se las vio un poco duras, él siempre fue deportista de alto rendimiento, pero aun así tiene secuelas pulmonares, le dio neurocovid, se le olvidan las cosas y se volvió más despistado.

Mis padres no se han visto afectados. El estar al cuidado todo el tiempo, desinfectar todo entre paciente y paciente, y a mí por haber sufrido una neumonectomía a los 2 años de edad, me obliga a cuidarme mucho más que todos, porque yo soy quien más pudiera tener comorbilidades al contagiarme.

Nunca hay que bajar la guardia, siempre cargo conmigo alcohol en gel y en spray. Creí que la sociedad mexicana se cuidaría más ante la pandemia, pero pues ya ve cómo son las situaciones, Sinaloa es el principal foco rojo de covid en todo el pais . Vemos en las calles, todo saturado, sin sana distancia”.

Temor de cierres en la economía: Katia Aceviz, 26 años, Empleada de DIF Ahome

“No me da miedo enfermarme, me da miedo que cierren todo, que haya más desempleo, que la economía empeore. Sí me cuido, no me he confiado, pero la vida sigue aún y con covid, no nos queda más que avanzar y seguirnos cuidando”.

“Ya me tocaba contagiarme”: Alejandro Tapia, 26 años, Empleado de institución financiera. (No se ha podido vacunar por haberse contagiado recientemente. Los Mochis)

“Tras un año y pico de esta enfermedad había tenido la suerte de no contagiarme, he visto morir amigos, enfermado familia y compañeros de trabajo. Incluso de estos últimos, que por el tipo de trabajo que tenemos, con mucho contacto con nuestros clientes la gran mayoría de compañeros se había contagiado.

Por decirlo así, yo era el que faltaba, soy el más joven de edad y tras la tercera oleada, donde presuntamente les da a los más jóvenes me tocó contagiarme a escasos días de ponerme la vacuna.

Ahora que enfermé no sé cuándo la iré a alcanzar. Estos meses han sido de temor, incertidumbre de no saber si uno o nuestros padres se enfermará. A mis papás les pegó en febrero de 2020, por suerte salieron bien; hoy ya cuentan con su vacuna espero y les ayude. Mis hermanos en ese entonces les pegó una fiebre leve y en mi caso no me contagié hasta esta semana. Me cuidé todo lo posible, pero con tan solo algún descuido que tuve ahí empezó mi contagio”.

Se contagió en el trabajo y sus vacaciones fueron para recuperarse: Anónimo, 27 años. (Cuenta con la primera dosis de la vacunación)

“Desde que inició me afectó, porque el ritmo de vida se transformó radicalmente, desde el lugar de trabajo hasta el tiempo de esparcimiento, además de haberme contagiado porque en algunas oficinas no se podía cerrar y hacer home office y por consiguiente me enfermé y contagié a mi papá, que es adulto mayor y corría mayor riesgo. Durante la enfermedad me fue imposible tramitar mi incapacidad ante el IMSS por saturación de personas enfermas. Por lo tanto mis vacaciones anuales las tuve que tomar para reposar en casa, también afectó la economía familiar, ya que el tratamiento y la atención médica fue un gasto inesperado”.

Cambió su rutina laboral: Daniel Chávez, 26 años, Empleado del Poder Judicial. (Posteriormente se vacunó con primera dosis, Los Mochis)

“Me afectó en mi vida laboral más que nada, porque la nueva forma de trabajar provocó que saliéramos de la zona de confort en la que estaba y nos enfrentáramos a ese cambio, compaginar trabajo en casa con el presencial, aunado a la incertidumbre del diario al posible contagio por andar laborando. Seguí saliendo a centros nocturnos, pero tomaba mis cuidados y las salidas ya no eran tan frecuentes. Le temo a la tercera ola, porque aún no estoy vacunado. Espero que me toque pronto la vacuna y que sea efectiva”.

Ansiedad familiar y paranoia: Cristian Félix, 31 años Psicólogo. (Está vacunado.Culiacán)

“Al empezar fue todo normal para mí, desde el empezar tomé la pandemia con calma, pero sí pusimos en resguardo a mi papá con un hermano en un campestre que tenemos, quien es diabético y tiene 60 años, durante ese periodo de tiempo lo más difícil fue que a mi papá le dio ataque de paranoia y ansiedad, pensaba que todos nos iban a enfermar, nos íbamos a morir, entre otras cosas, ya que uno de mis hermanos es médico y yo soy psicólogo y teníamos contacto con gente con mucha frecuencia.

Mi papá como consecuencias de esos problemas perdió 7 kilos, siendo él delgado, por todo eso mi rutina de cada día era hablar todos los días con él para tratar de tranquilizarlo y estabilizarlo. Posteriormente decidimos traerlo de vuelta, ya que su salud era muy mala allá, por lo que lo orientamos para que hiciera ejercicio en casa.

Lo más pesado para nosotros en esta pandemia fue una semana antes de Navidad, hubo cuatro casos de covid en la familia: mi mamá, mi hermana, mi papá y mi abuelo de 83 años. Fue muy pesado, ya que estábamos día a día monitoreando temperatura, oxigenación y cuidar la alimentación que tenían.

Mi expectativa con la tercera oleada es que mucha gente seguirá muriendo o quedando con secuelas por covid, ya que aunque estamos en procesos de vacunación, mucha gente por motivos religiosos, paranoicos, médicos, conspiranoicos, entre otros se niegan a vacunar. Y aún así salen a la calle pensando que no les hace nada, que no necesitan cubrebocas porque los demás lo tienen. Hay mucha inconsciencia en la población”.

Cancelan estancias de investigación por la pandemia: David Sánchez, 31 años, Abogado y estudiante de posgrado. (Se ha aplicado la primera dosis de la vacuna. Culiacán)

“El covid-19 puso a temblar literalmente a la humanidad, tan es así que las consecuencias provocadas por esta pandemia han afectado a diversos sectores de la población de múltiples maneras, en el ámbito académico a los estudiantes de posgrado, una de las restricciones que trajo consigo fue la cancelación de diversas estancias académicas mediante la cual se pretendía realizar el intercambio de conocimiento con investigadores de instituciones educativas nacionales e internacionales. Actualmente, con la tercera ola, es muy preocupante debido al exagerado caso de jóvenes infectados, y de cada vez personas más cercanas a nuestros círculos sociales o laborales que lamentablemente están pereciendo, con lo que se corre el riesgo de que colapsen las instituciones hospitalarias, convirtiendo la contingencia sanitaria en una verdadera pesadilla”.

Consciente de la vacuna como una medida de prevención más: Pedro Colunga, 21 años, Estudiante de ingeniería. (Vacunación completa en Estados Unidos. Mazatlán)

“Me ha afectado principalmente en los estudios, el tener clases virtuales se me ha dificultado el proceso de aprendizaje, ya que no se pueden ver los temas de la misma manera que presencial, y el no poder agarrar clases de laboratorio/prácticas hizo que me atrasara mucho en la escuela, en general. He tenido mucha suerte de no perder a ningún familiar o amigo ante la enfermedad, aunque varios se me han enfermado, pero se han cuidado mucho. La tercera ola es algo que me parece sumamente peligroso, y que las personas no le están dando la suficiente importancia por el hecho de que ya se están vacunando a los jóvenes, pero la vacuna no significa inmunidad, y con la variante delta del virus, pienso que estará muy difícil el futuro aún, no deberíamos de bajar la guardia todavía”.

Mayor carga laboral para las madres de familia: Jacqueline Pérez, 30 años, Trabajadora de dependencia pública, ama de casa y madre de 2 niños de 11 y 5 años

“Mi caso como trabajadora y ama de casa ha sido muy complicado, ya que el que no vayan niños a la escuela y no haya guarderías afecta el cuidado de los hijos en virtud de que los trabajos siguen su curso, de igual forma al ver la necesidad del encierro aumentó la ansiedad debido a que no hay distracciones y por ende comemos más veces en el día. Y el tener que convertirme en el apoyo escolar al 100 % sin contar con el tiempo adecuado por motivos laborales y del trabajo del hogar”.

No hay oferta laboral: Gisela Valenzuela, 23 años, Estudiante de licenciatura. (No se ha vacunado por encontrarse fuera de la entidad. Los Mochis)

“La pandemia ha sido un caos total para toda la población en general, a todos nos afectó de diferentes maneras, a todos nos dejó estudiando en línea, sin trabajo, con encierros que causaron en muchas personas depresión. Aunque ha sido lo peor que nos ha tocado a algunos, aún así la gente sigue sin entender y algunas personas no dejaron de hacer su vida normal, por eso mismo caímos tan bajo y seguimos cayendo. Los miedos o temores, para mí ahora son diferentes en la tercera ola, ya que el año pasado me afectó un momento en mis estudios y ahora me afecta en el ámbito laboral, si ya empecé a buscar trabajo eso me va a detener, ya que todo se va a home office y lo que menos necesitan es contratar personal en medio de la pandemia”.

Espera que se vuelva a la cuarentena: Elena Esquivel, 22 años, Estudiante y trabajadora, (no se ha vacunado por contagiarse recientemente. Mazatlán)

“Fue un cambio en todos los aspectos porque no solo era el usar cubrebocas, si no también afectó en el transporte público, los autobuses dejaban de pasar con más frecuencia que antes y el trabajo disminuyó. Espero, obviamente, que todo esto pase pronto, pero sí creo adecuado que se tome cuarentena otra vez para intentar calmar un poco la situación”.

Dificultades para concentrarse en sus tareas: Melissa, 22 años, Estudiante de psicología. (Vacunada con Sinovac. Culiacán)

“Desde el principio dejé de sentirme tan nerviosa con ir a clases porque ahora podía hacer los trabajos a mi tiempo y podía estar cómoda en mi casa en pijama, dejé de hacer ejercicio porque ya no podía ir al gimnasio y no tenía ganas de hacer ejercicio. No sabía qué hacer en mi día porque empezaba a hacer algo y recordaba que importaba más la tarea. Cuando trabajaba no podía hacer en paz las tareas, durante el horario de trabajo porque si le prestaba atención a otra cosa y luego necesitaban que hiciera algo volverme a concentrar iba a ser difícil, hasta se me olvidaba que estaba haciendo la tarea y no la volvía a tocar”.

El trabajo y el estudio, a distancia le resultan mejor: Luis Ruelas, 26 años, Médico estudiante de doctorado en Ciencias Biomédicas. (Vacunado con primera dosis. Mazatlán)

“Antes trabajaba de forma presencial, gracias a la pandemia todo es mediante home office, me ahorraba entre 1200 a 2000 pesos de combustible al mes, entonces mejoró un poquito la situación.

Además, durante la pandemia comencé un doctorado, el cual hubiese sido presencial y me tendría que haber ido a vivir a Ciudad de México, ahora que no es presencial, continúo desde aquí con el proyecto de investigación, se me hace mucho más cómodo, aunque el problema es que en este doctorado tengo que presentar resultados y se complica un poco esa parte, pero para mí es mucho más benéfico estar aquí y no tener que trasladarme a la Ciudad de México, que vivir allá donde la renta es más cara, donde el transporte es más complicado, donde no está mi familia, lo volvería un poco más difícil. Mi temor más grande es que en este semestre tengo que entregar resultados y no podré cumplir porque los laboratorios estarán cerrados por la pandemia.

Pero en cuanto a mi familia, está vacunada, me da un poco de riesgo por mi papá debido a que es población de riesgo, pero en general no tengo temor por la salud de mis cercanos, quizá tengo mayor temor por las actividades económicas, de cierre de la economía”.

El certificado médico ayudará: Anónimo, 26 años, Médico pasante. (Vacunado, Mazatlán)

“Los hospitales en Mazatlán no se dan abasto con la población enferma de covid, ya que la gente en esta ciudad no toma las medidas adecuadas de contingencia , el panorama no se ve que mejore, ya que somos un puerto donde recibimos turismo y el gobierno municipal no había mostrado interés por resolver estas deficiencias. Esperemos con la nueva medida de pedir el certificado de vacunación se cumpla, para que los mazatlecos entiendan la importancia de la vacunación y las medidas de prevención pudiendo bajar la morbimortalidad del puerto”.

Incertidumbre en el retorno a las aulas: Alejandra Galaviz, 26 años Maestra de primaria. (Cuenta con la vacuna de única dosis por ser maestra. Los Mochis)

“Pues al principio tenía mucho miedo porque todo mundo se estaba muriendo, dejé de ver a mi novio y familiares por unos meses, la verdad sí me deprimía el no poder ver a mis familiares, pero como siempre he sido de casa, pues no me molestaba tanto estar encerrada, ya después de unos meses como que empecé a sentir mucha tristeza y empecé a extrañar un montón a gente con la que ni hablaba ya y sí estuve mal emocionalmente, no podía dormir y estaba algo deprimida, ya después traté de hacer cosas nuevas, estudiar, comer mejor, hacer ejercicio y salir de poco a poco lo cual me hizo sentir mejor.

Ahorita me da miedo, pero ya no me cuido como antes, sí me da miedo la tercera ola, pero siento que ya no es igual que antes y más porque ya estoy vacunada y mis papás igual, lo que sí me da inseguridad es volver a trabajar”.

Crisis de ansiedad para su niña: Jennifer Lizardi, 27 años, Trabajadora de agencia vehicular, madre de una niña de 7 años. (Cuenta con la primera dosis de la vacuna. Los Mochis)

“Teníamos mucho miedo, no queríamos salir a ningún lado, pensábamos que nos podría pasar algo a mí, mi niña, mi mamá, toda la familia, siempre pedimos todo a domicilio. El año pasado enfermamos de lo que parecía covid, no nos hicimos la prueba, pero todos manifestamos síntomas. Mi niña siempre está mirando las noticias o se entera de fallecimientos de personas que ella conocía, y se asusta mucho, se despierta en las noches asustada pensando que se va a contagiar, que se va a enfermar y que se va a morir. Mi tío se contagió hace dos semanas, él no creía en el virus, no se quiso vacunar y ha estado muy grave e inestable, con síntomas fuertes de covid, con mascarilla de oxígeno desde hace una semana. Sobre lo que queda de la pandemia pienso que no se va a ir, que llegó para quedarse y viviremos con el virus, pero me da esperanza ver que hubo mucha gente para vacunarse”.

La pandemia la dejó sin trabajo: Kenia Lerma, 26 años, Desempleada. (No cuenta con vacuna por contagio reciente. Los Mochis)

“Mi vida antes del covid era hacer mis actividades diarias, como ir al gimnasio, trabajar, salir con amigos, pero debido a la pandemia he caído en el desempleo y me ha sido más difícil encontrar un trabajo. Cuando enfermé de covid todo empeoró , ya que no he podido volver a mis actividades normales y me da miedo volver a enfermarme. Quisiera que ya todo volviera a la normalidad”.

Sin actividades sociales: Alejandro Moreno, 19 años, Estudiante de licenciatura. (Vacunado con primera dosis. Los Mochis)

“Da miedo la tercer ola, después de estar más del año en cuarentena cuidandonos y procurando tomar las medidas necesarias para no contagiarme, me da impotencia saber que aun hay gente que no cree o no se cuida al respecto, y a la vez tristeza porque sé que por esa gente seguimos estando en semáforo rojo, provocando que sigamos sin poder realizar las actividades sociales que tanto nos gustan y sin poder llevar las clases

presenciales”.

Afectaciones a su formación profesional: Yamileth Rodriguez, 22 años, Estudiante de derecho. (Primera dosis de la vacuna. Culiacán)

“Como estudiante he tenido la fortuna de poseer las herramientas digitales básicas para tomar las clases online, sin embargo, esta nueva modalidad aunque ha fungido como nuestra única alternativa para que no se paralice la educación, es realmente lastimoso que una cantidad considerable de estudiantes no tengan los medios necesarios para continuar con su formación académica. Las clases han sido más deficientes, por lo que se requieren las aulas para un mayor aprovechamiento, pues bien sabemos que en casa es difícil la total concentración con la familia haciendo las actividades cotidianas o con los ruidos del exterior.

Cada día se ha convertido en una incertidumbre por el bienestar de la familia, los amigos, compañeros de trabajo, porque nadie está exento del contagio del covid-19 aun con la vacuna”.

“No cuidan a los niños”: Claudia Higuera, 26 años, Ama de casa y madre de un niño de 5 años. (Cuenta con la primera dosis de la vacuna. Los Mochis)

“Pues me afectó en cuanto a organizarme para poder darle las clases a mi hijo, también por la pandemia estuvo a punto de cerrar el negocio de la familia del papá de mi hijo. En cuanto a la tercera ola yo veo que las personas no se están cuidando en lo absoluto, no cuidan a los niños. Cuando me vacuné, vi a la gente con sus hijos sin cubrebocas dejando que tocaran todo, no entiende la gente. Es cosa que todos ya sabemos y vemos. Lo que también me di cuenta es que quienes menos se cuidan son las personas jóvenes”.

Denuncia falta de preocupación de la población: Carlos Iván, 28 años, Maestro de primaria, padre de una niña de 3 años. (Cuenta con única dosis por ser maestro. Los Mochis)

“Me da miedo, en especial porque veo que los sinaloenses nos importa poco lo que pueda suceder, no le damos la importancia que requiere este tema y seguimos viendo que el día de hoy aumentan los casos de covid de esta nueva cepa.Sí me he cuidado, he seguido con los protocolos desde que empezó, hasta el día de hoy no he dejado de usar cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia. En lo personal no le he restado importancia, al contrario me he resguardado más tiempo en casa a raíz de esta tercera ola”.

“Vamos de pantalla en pantalla”: Itzel Montes, 26 años, Estudiante de posgrado. (Aún no se ha podido vacunar. Guasave)

“Ya tenemos más de un año viviendo al margen de diversas restricciones. La escuela ya no es la misma, vamos de pantalla en pantalla, es decir, del celular a la computadora, de la computadora a la televisión y de la televisión a la tableta, eso para quienes somos afortunados y tenemos medios para distraernos dentro de casa, sin embargo, también se ha vuelto cansado. No solo la escuela es distinta, el trabajo también ha cambiado, hay quienes tienen la suerte de poder trabajar desde casa evitando contraer el virus, pero por otro lado existen quienes les toca arriesgarse día a día. Y precisamente por tomar esos riesgos con la finalidad de subsistir, o incluso por descuidos, pero sin culpar a nadie, algunos de nuestros seres queridos han perdido la vida. No se ve el fin, pues a pesar de que la vacunación está fluyendo hay personas que se rehúsan a inmunizarse”.

Leer más: Esta semana, en Mazatlán, el Covid-19 enluta a 32 familias

Para entender...

Contagios de Covid-19 suben en jóvenes y bajan en mayores de 60 años en Sinaloa

Los jóvenes de 18 a 29 años y adultos menores de 40 años concentran el 30 por ciento y el 24 por ciento del total de los contagios de covid-19 en la tercera ola que afecta a la población de Sinaloa. En tercer sitio han sido más infectadas las personas de 40 a 49 años, con el 21 por ciento de casos. El estado se mantiene en alerta máxima, siendo el único en México en semáforo rojo. En menor medida, los nuevos contagios han enfermado a niños (3 por ciento de los casos), adolescentes (4 por ciento) y mayores de 60 años, estos últimos ya han sido protegidos totalmente con dos dosis de vacunas, desarrollando así inmunidad, mientras que se sabe que los grupos de menor edad tienen síntomas leves o cursan la enfermedad asintomáticos.

Con lluvia no hay pandemia... usuarios se quejan por aglomeraciones en el Metro

Síguenos en