Asigna la Sepyc 668 plazas para docentes en el estado de Sinaloa

Sinaloa.- 668 plazas para maestros de Educación Primaria, Educación Especial y Educación Física, ciclo 2020-2021 en Sinaloa fueron asignadas esta mañana, en el evento estuvo Juan Alfonso Mejía López quien reconoció el trabajo que han estado haciendo los docentes durante la pandemia.

El titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepcy) expresó que el sistema educativo en el estado sigue su ruta con pandemia o sin pandemia, y eso se debe gracias a los maestros, los cuales no han parado, quienes siguen inspirando.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"El sistema educativo no solamente no ha parado si no que no reconocemos me parece importante reconocer a los docentes en la labor que vienen haciendo, que exista a través del mérito, del esfuerzo realizado, un reconocimiento conjunto y que vaya a dar a todas las familias sinaloenses".

Leer más: Sepyc reporta inversión de 4 mil mdp en educación en Sinaloa

Reiteró a las madres de familia su reconocimiento por haber estado con sus hijos apoyando el trabajo que han hecho los maestros en este ciclo escolar que ha dado de manera virtual.

Es el cuarto evento en el ciclo escolar en donde se han entregado plazas a los docente a lo que el secretario aseguró que sigan haciendo lo posible por darles certeza laboral a los maestros.