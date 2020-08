Aspiraciones de Estrada Ferreiro a la gubernatura de Sinaloa son ocurrencias: PAN

Culiacán, Sinaloa.- Mientras que el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, manifestó la posibilidad de que estará buscando la candidatura a la gubernatura de Sinaloa, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Carlos Estrada, declaró que esta otra de las ocurrencias que el edil ha tenido durante su administración.

Declaró que, si bien Estrada Ferreiro está en su derecho de perseguir la gubernatura, este ha hecho un mal trabajo al frente de Culiacán, y que debe atender las necesidades de los ciudadanos antes de comenzar a buscar otro puesto.

Señaló distintas deficiencias que el municipio ha tenido, especialmente en los temas del combate a la pandemia y las inconformidades que los comerciantes han tenido durante esta.

“El alcalde es una persona de ocurrencias, yo más que nada lo veo así, como una ocurrencia, ¿en qué cabeza cabe que una persona que ha hecho un papel que deja mucho que desear se pone a decir que quiere ser gobernador?”, dijo.

Por su parte, la dirigente del PAN en Culiacán, Guadalupe Preciado, expresó que la administración de Estrada ha tenido buenas ideas, pero que estas no se llevan a cabo correctamente.

Se refirió a la campaña de ‘Guardianes de prevención de la Salud’, del que opinó que de ser llevado a cabo de diferente manera podría tener buenos resultados.

Denunció la falta de protección de los brigadistas al momento de entregar cubrebocas “de mano a mano”, y dijo que es inadecuado que se ha tratado de privar de la libertad a las personas como consecuencia de no utilizar este método de protección.

Así mismo, puso en duda que los ‘Guardianes’ sean voluntarios como en su momento se dijo, pues hizo la observación de que estos no son entusiastas al momento de realizar sus labores.

“Ha tenido algunas buenas ideas, no vamos a decir que no, pero no las ha planteado, no se organiza, no planea, y un gobierno que no planea es un gobierno que nos va a llevar a malos resultados”, declaró.