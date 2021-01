Aspirantes a diputaciones deben tener conocimiento del área ambiental: Azcarm

Sinaloa.- Ante los los recortes presupuestales que cada año el gobierno federal le ha hecho a áreas como a la Semarnat y Profepa, es importante que quienes aspiren a las diputaciones locales y federales tengan conocimiento del área ambiental señaló Ernesto Zazueta Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (Azcarm).

Zazueta Zazueta manifestó que es crítica la situación que enfrentan las áreas de protección animal y cómo las personas que representan las áreas ambientales en el congreso no saben de estos temas no aportan nada bueno.

Señaló que quienes queden en el área ambiental tendrán que gestionar y buscar alternativas que le regresen la certeza a los centros dedicados a criar, salvar y resguardar animales en peligro de extinción y áreas naturales protegidas.

Esto después de darse cuenta que son bastantes las personas que aspiran a una candidatura por la diputación local o federal. "Todo mundo se apunta para diputado, mucha gente, para regidores para diputados o para legislar llamase el puesto que sea pero nunca nos ponemos a pensar si esa gente realmente está capacitada para entrar en los temas, el tema que más me interesa que es el medio ambiente y la biodiversidad a lo largo de los años me he encontrado con diputados bueno con todos que no tienen ni idea de cómo legislar el tema del medio ambien".

Cuestionó qué es lo que les espera en este 2021 si ya perdió el 80 por ciento de su presupuesto para Semarnat y Profepa mismos que tienen la obligación de apoyar en el rescate, tener lugares para recibir y mantener animales.