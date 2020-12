Aspirantes a gubernatura de Sinaloa deberán ser los mejores

Sinaloa.- Rumbo a la elección de candidatos para la gubernatura de Sinaloa, algunos políticos se posicionan como los más populares en el estado.

Debate aplicó 950 cuestionarios a mayores de 18 años de forma directa en viviendas de cinco municipios de Sinaloa con el objetivo de medir qué tanto son conocidos ciertos personajes y qué opinión tiene la ciudadanía sobre ellos.

La encuesta, llevada a cabo del 1 al 11 de noviembre del 2020, reveló que Héctor Melesio Cuen, Jesús Vizcarra Calderón y Gerardo Vargas Landeros fueron los más conocidos, de un total de 23 personajes analizados; mientras en agosto del 2019 habían sido evaluados 16. Cabe destacar que de los anteriores, tanto Vizcarra Calderón como Cuen Ojeda ya han participado por este puesto; mientras Vargas Landeros no ha alcanzado esta candidatura.

Entre los otros personajes analizados se encuentran Aarón Irízar López, Adolfo Rojo Montoya, Angélica Díaz, Carlos Castaños, Diva Gastélum, Guillermo «Billy» Aguirre, Heriberto Félix Guerra, Imelda Castro, Jesús Estrada, José Jaime Montes, Juan Alfonso Mejía, Juan Pablo Castañón, Guillermo «Químico» Benítez, Manuel Cárdenas Fonseca, Mario Zamora Gastélum, Rubén Rocha Moya, Sergio Torres Félix, Sergio Jacobo Gutiérrez y Tatiana Clouthier.

Reacción

Personajes políticos en Sinaloa y líderes de opinión y de partidos reaccionaron a la encuesta de popularidad (Cuen, Vizcarra y Vargas son los más populares en municipios de Sinaloa). Algunos de los políticos reconocidos por los sinaloenses agradecieron que los ciudadanos tengan en cuenta su trabajo. La mayoría no se descartó para ir por la gubernatura.

En tanto, líderes de opinión y de partidos coincidieron al mencionaron que la candidatura a gobernador en el 2021 debe contar con los mejores perfiles para cumplir con las necesidades de todos los sectores del estado.

A seguir trabajando para que la opinión sea positiva: Mario Zamora, Senador del PRI

"Muy buen ejercicio de la casa EL DEBATE, como siempre. Siempre es interesante ver cómo aparece uno ahí. En definitivo, es un elemento más de muchos elementos que hay que considerar y tomar en cuenta para las decisiones. Soy muy respetuoso del ejercicio, de lo que opina una gran parte de la ciudadanía. Me gusta verlo y analizarlo con detenimiento. Son un elemento informativo para tomar decisiones. Es un ejercicio estadístico que muestra el sentir de la gente, y siempre se agradece. El tema de los positivos y negativos es importante. Un estudio sociológico siempre lleva un conjunto mucho mayor de cuestionamientos que sirven para tener una mayor idea y más clara del sentir completo. Siempre muy agradecido con todo aquel que manifiesta una buena opinión o incluso algo malo. Mi compromiso, por si tienen una mala opinión de mí, es tratar de hacer que cambie a buena. A seguir trabajando para que la opinión sea positiva".

El PAS todos los días trabaja a favor de los ciudadanos: Héctor Melesio Cuen, Presidente del PAS

Héctor Melesio Cuen Ojeda se siente contento con los resultados de la encuesta de Debate, que lo ubica como el más conocido y popular en los municipios de Sinaloa. El dirigente del Partido Sinaloense resaltó que en los últimos años la ciudadanía está muy atenta al trabajo de los políticos y de los partidos: "El PAS todos los días trabaja a favor de los ciudadanos", mencionó.

Reconoció el ejercicio que realiza Debate y lo acertado que es en las encuestas.

Cuen Ojeda dijo que están por definir si hay coalición: "En reuniones con partidos fuertes, ellos quieren encabezar, pero el PAS ha trabajado para ir con un candidato a la gubernatura. No obstante, hay que estar abiertos a otras opciones", destacó.

Añadió que en una semana se definirá con quién va el PAS.

Muestran el aprecio popular dentro de una competencia electoral: Aarón Irízar, Exfuncionario federal por el PRI

"Me siento satisfecho con los resultados. EL DEBATE hace encuestas y pronósticos muy certeros, que muestran una información real y suficiente a cada uno, que debemos de entender que es nuestra propia realidad política y muestran el aprecio popular dentro de una competencia electoral".

Hoy no tengo opinión: Rubén Rocha Moya, Senador por Morena

"No tengo opinión sobre la encuesta. Ya la vi. En particular, sobre las encuestas de EL DEBATE, hoy no tengo opinión. Muchas gracias".

No soy solo una posible beneficiaria de la paridad, yo luché por que eso sucediera: Diva Gastélum, Exsenadora priista

Increíblemente, muchos partidos, sobre todo un frente de partidos distintos al suyo, le han llamado constantemente por el tema de la gubernatura, señaló la exsenadora. Recordó que ella inició en política a los 12 años.

Ha ido desde los cargos más modestos, como líder seccional, hasta ser senadora. "Yo tengo muy claro que la lealtad y la gratitud hacia un partido que ha sido muy generoso conmigo. Ahorita yo puedo decirte que estoy más vigente que nunca, con salud. No me puedo calificar como una persona inteligente, porque eso no me toca hacerlo a mí, pero sigo estudiando, porque creo que prepararse es muy importante. La mesa la puse yo. No soy solo una posible beneficiaria de la paridad, yo luché por que eso sucediera. Pensé en mujeres que ni me conocen. La legislatura de la paridad de género no se hizo de la noche a la mañana, tiene una lucha, y en esa lucha yo he tenido un papel activo".

En los nuevos tiempos es muy difícil estimar qué va a suceder: Adolfo Rojo, Panista y coordinador fiscal del Gobierno del Estado de Sinaloa

"Me da gusto ser profeta en mi tierra. La aceptación o el conocimiento que tienen de su servidor y estar en un nivel de aceptación favorable positivo me da satisfacción, por mi familia, por mis hermanos, por mis padres, por mis amigos y tantos afectos que tiene uno en su municipio. Ser correspondido en este levantamiento me da mucha satisfacción, y también a nivel estado en mi partido me compromete a seguir trabajando desde la trinchera en la que me encuentre. En los nuevos tiempos es muy difícil estimar qué va a suceder, y anteriormente lo hemos manifestado: los resultados electorales son coyunturales. Hoy es definitivo que es más coyuntural y circunstancial el resultado que se pueda presentar en la jornada electoral siguiente. Hay algunos que están en campaña franca. Creo que están reduciendo el ambiente político electoral, social, económico y demás, lo que causa confusión en la población".

Es el reflejo de mi trabajo de años. Siempre muy cerca de la ciudadanía: Gerardo Vargas Landeros, Exfuncionario estatal

En relación con la encuesta de Debate, que lo ubica como uno de los políticos más populares, Gerardo Vargas Landeros dijo sentirse muy agradecido con los ciudadanos y más comprometido a trabajar por ellos: "El resultado en la encuesta de EL DEBATE es el reflejo de mi trabajo de años. Siempre muy cerca de la ciudadanía", mencionó.

Vargas Landeros confía en que va a ser el candidato a la gubernatura de Morena.

Asimismo, hizo un llamado a sus compañeros a sumarse a quien resulte el candidato para "pintar" a Sinaloa de Morena.

Del jueves en adelante saldrá el aspirante de Morena para Sinaloa: Guillermo "Químico" Benítez, Alcalde de Morena en Mazatlán

"Respeto mucho las encuestas que salen, pero yo tengo mis propios números, y en esos son en los que confío. No puedo decir en qué lugar me encuentro, por lo que mejor esperamos. Ahorita estamos en la definición que dará el partido, ya que cada día sale un candidato diferente nuestro. Hoy sale otro, y ayer salió la de Nuevo León, por lo que del jueves en adelante saldrá el aspirante de Morena para la gubernatura de Sinaloa".

En mi caso, no estoy cerrado a ninguna posibilidad: Carlos Castaños, Diputado federal por el PAN

"Agradezco estar en la encuesta de EL DEBATE, pero aún falta por definir el partido si va a ir en alianza; también el tema de género. El no haber salido entre los más conocidos... Es claro que quien es más conocido son quienes están desempeñando un papel político como de alcaldes, pero agradezco a la gente que dijo que me conocía y que tenía una opinión favorable, y eso es producto de mi trabajo. En mi caso, no estoy cerrado a ninguna posibilidad".

Esperamos tener los mejores perfiles: Marte Vega Román, Presidente de la AARFS

"Que sean conocidos es una cosa ,y que sea buen candidato es otra, y que sea buen gobernante también es otra. Esperamos tener los mejores perfiles en todos los puestos que se van a jugar tanto de gobernador como de diputados y presidentes municipales. En fin, todos. Sí vamos a estar pendientes como sectores de ir por la persona y no por el partido, tener cierta certidumbre de que sí nos van a servir, que realmente nos representen".

Los actores políticos tienen que esforzarse más: Lucio Tarín, Morenista ahomense

"Es un buen ejercicio del periódico EL DEBATE. Siento que debe haber un equilibrio entre los que conocen con los que tienen mala impresión, y en lo personal pienso que los actores políticos tienen que esforzarse más por tratar de convencer a la ciudadanía de que ellos tienen o personifican la mejor alternativa para ocupar una posición. En lo personal, pienso que EL DEBATE lo que está haciendo es recoger una intención, el reflejo de lo que opina la ciudadanía en estos momentos y en estas circunstancias. Creo que esto se va a ir calentando. Creo que esto va a ir haciendo más cálida la competencia política, y creo que los actores tendrán que demostrar de qué tamaño están hechos, y la ciudadanía tendrá más oportunidades de verlos en debates, en polémicas, contrastando, y entonces tendremos una opinión más calificada, más cercana a lo que queremos para el día 6 de junio al 2021. Felicidades al periódico por este trabajo periodístico y por este ejercicio de consulta a la ciudadanía".

Es la respuesta al trabajo que ha estado realizando desde que fundó el PAS: América Carrasco Valenzuela, Presidenta PAS Mazatlán

"En esta encuesta de El Debate, particularmente, vemos cómo la encabeza el maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda, presidente del Partido Sinaloense, y no es de extrañarse, dado que este alto grado de popularidad, alto grado de aceptación y de opinión positiva que le genera a los ciudadanos es la respuesta al trabajo que ha estado realizando desde que fundó el PAS hace ocho años, y este trabajo es a través de programas sociales, gestión y activismo social que mantiene de manera permanente los 365 días del año y que va a venir a respaldarle momentos como los actuales, ya que como bien sabemos las coyunturas para este 2020 han sido muy desfavorable para todos los ciudadanos, no nada más para los sinaloenses, y el PAS, a través de sus estructuras, ha estado llevando los apoyos necesarios a quienes así lo han requerido".

Jesús Valdés, dirigente del partido, es un buen cuadro: Víctor Manuel Espinoza, Presidente del PRI en Guasave

"Es una casa editorial que tiene prestigio, y sé que los tres personajes que manejan en la encuesta han incursionando en la política, que han estado en diversas campañas políticas, que es lo que les permite tal posicionamiento ante los sinaloenses, pero también sé que hay otras personas con muy buen nivel de conocimiento que no están en los primeros lugares, pero que también tienen su trabajo político en el estado. Hay muchas variables que se tienen que analizar para sacar una candidatura. En el caso de Jesús Valdés, dirigente del partido, es un buen cuadro, un buen elemento que se tiene, pues ya ven que el partido tiene buenos cuadros, con mucha trayectoria y mucho trabajo político, y Jesús es una muestra de ello".

El electorado es variable en su preferencia: Aurelio Rodríguez González, PRI El Rosario

"Los acuerdos políticos de las cúpulas son más fuertes que una opinión en una encuesta. En estos tiempos, el electorado es variable en su preferencia, se van más por el mono que por las siglas de un partido, así que a quien le toque en estas próximas elecciones, a trabajar fuerte para lograr el triunfo ante un votante que está más informado. Cualquier candidato por el partido que vaya tiene esa ardua tarea, y sobre todo cuidar a la gente que lo acompaña y visita con las medidas de seguridad en esta contingencia".

La gente requiere de nuevos liderazgos: Ariel Aguilar Algándar, Presidente del PAN Ahome

"Reconocemos el nivel de aprobación que tiene cada uno de los pretensos, al igual que lo positivo y lo negativo, y en virtud de eso se puede concluir que la sociedad ya no quiere a los mismos políticos, porque la percepción regular o mala prevalece. Son tiempos de cambio, de hacer las cosas diferentes, de tener un buen candidato, como Heriberto Félix Guerra y Juan Pablo Castañón. La gente requiere de nuevas caras y nuevos liderazgos".

Importante hacer mediciones de aceptación: Efraín Ibarra, Vicepresidente de la Federación de Abogados de Sinaloa

"El resultado de las encuestas no podemos nosotros tener alguna argumentación en contra, sino al contrario, creemos que es una empresa seria, solo que yo abonaría en este tema para que se inserten mediciones de aceptación, y no solamente de popularidad, porque hay gente que es muy conocida, pero no se dice o sabe si la popularidad implica que tengan intención de apoyarlos o no".