¡Atención! En una semana llegan vacunas Covid-19 para adultos de 40 a 49 años en Culiacán 

Sinaloa.- Alrededor de una semana falta para que las dosis de las vacunas anticovid para los adultos de 40 años lleguen a Culiacán, así lo dijo hoy el secretario de salud en Sinaloa, Enfren Encinas Torres.

"Hemos estado haciendo las gestiones en el comando estatal de vacunación anticovid y el gobernador; nosotros esperamos que sea pronto alrededor de una semana, ocho días que ya podamos estar en Culiacán a las personas de 40 a 49 años de edad".

Encinas Torres mencionó que la jornada de vacunación a está población ya se se inició en otros municipios, como Mocorito y se espera que pronto se llegue a Culiacán, además de la movilidad que que la ciudad capital es muy necesario.

Ante ello el mandatario de la salud en Sinaloa manifestó que es importante el no bajar la guardia y continuar con todas las medidas de prevención independientemente de la vacuna.

Por ello el secretario llamó a la ciudadanía que ya recibió alguna dosis o las dos no relajen las medidas y se sigan cuidando, pues el hecho de haberse vacunado no implica que no se tenga riesgo al adquirir la enfermedad, pues la vacuna tiene dos objetivos que sólo disminuye la mortalidad y previene el contagio pero no al 100 por ciento.

"La vacuna tiene dos objetivos el primero disminuir la mortalidad y desde luego a prevenir a que uno le de, pero no al 100 por ciento, previene que no vaya a tener otra enfermedad, pero si ayuda muchísimo más del 90 por ciento de seguridad, de que si llega a darle el Covid-19 no sea un cuadro grave, no hay que bajar la guardia por favor aunque estén vacunados tienen que seguir con las medidas de prevención; el uso del cubrebocas, lavado de manos, gel antibacterial y guardar en lo posible la sana distancia".

