¡Atención! Sinaloa convoca a especialistas a ocupar una de las más de 100 plazas vacantes en hospitales

Culiacán, Sinaloa.- Con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios de Salud y garantizar una atención plena a la población del estado, este lunes se publica la convocatoria para la contratación de Personal Médico de diferentes Especialidades para cubrir las vacantes en 18 hospitales generales e integrales del estado de Sinaloa.

El secretario de Salud, y Director General de los Servicios de Salud en el Estado, Dr. Cuitláhuac González Galindo, dio a conocer que son 116 las plazas que se requieren de diferentes especialidades que serán ofertadas para su contratación a través de la página https://medicosdelbienestar.salud.gob.mx/admin/

Como atractivo para interesar a los profesionales de la salud a que se inscriban en la página del sector salud, dijo el secretario González Galindo, se está ofreciendo un ingreso bruto mensual de 41 mil 784 pesos, seguro de vida, servicio médico ofrecido por el Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) además de cotizar para, a futuro, lograr la jubilación y retiro.

González Galindo dio a conocer que los requisitos que requiere el candidato para ser contratado son ser ciudadano mexicano y en pleno ejercicio de sus derechos o, en caso de ser extranjero, que la condición migratoria le permita el ejercicio de la profesión correspondiente; contar con título académico y cédula profesional que acredite el perfil requerido para el puesto; no estar inhabilitada (o) para el servicio público federal, ni encontrarse en alguna otra causa de impedimento legal; no ser parte de algún juicio, de cualquier naturaleza, en contra de la Secretaría de Salud, o los Servicios Estatales de Salud; no estar con un contrato INSABI.

Las especialidades que se requieren son anestesiología, cirugía general, medicina interna, ginecología, neonatólogo, pediatría, cirujano maxilofacial, cirujano pediatra, gastroenterólogo, neurocirugía, neurólogo, paidopsiquiatra, radiología, traumatología y urgenciología.

En caso de que el participante quede seleccionado, deberá optar por solo un contrato, ya que, de acuerdo a lo establecido por la Normatividad Hacendaria, no deberá contar con dos contratos en una misma dependencia de gobierno.