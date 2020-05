Atención psicológica a mujeres violentadas disminuye durante cuarentena en Sinaloa

Sinaloa.- La Red Nacional de Refugios reportó que durante el confinamiento han sido perpetrados más de 350 feminicidios y cometidas 166 agresiones sexuales al día, además de que la violencia familiar incrementó 14 por ciento, por lo que diez mujeres al día han sido asesinadas durante el confinamiento.

Las mujeres resguardadas con su agresor viven aisladas también de la ayuda social o psicológica que pudieran recibir, circunstancia que se vive a lo largo del territorio nacional.

Debido a esto, un grupo de psicólogas en Sinaloa se ha organizado voluntariamente para dar atención a las mujeres en situación de violencia, inspiradas en ejercicios que han realizado unidades de salud de estados como Nayarit, pero de manera voluntaria, no apegada a ningún programa público. La intención es brindar atención a mujeres que viven violencia durante la cuarentena impuesta como medida de contención ante la COVID-19.

En confinamiento con el agresor

Marlenne Espinosa, Daniela Pérez, Ivonne Miranda y Andrea Aceves son parte de un grupo de once psicólogas que ofrecen ayuda gratuita remota a mujeres en situación de violencia, muchas de ellas pacientes desde antes de la pandemia, pero también muchas que han recurrido a su apoyo en días recientes ante la situación de confinamiento en compañía de un maltratador.

Las psicólogas comentaron para EL DEBATE que, aun cuando recientemente se han sumado algunas pacientes que les solicitan apoyo, la mayoría dejó la terapia y los programas de seguimiento que ya tenían, de manera que ahora en la cuarentena solo alrededor del 20 por ciento de las pacientes puede tener acceso al apoyo psicológico, ya sea por celular o videollamada.

Además, resaltaron que las mujeres confinadas con el agresor tienen múltiples dificultades: «Muchas de ellas cuando se logran comunicar son atendidas por personal profesional. Aunque se corra el riesgo de que el agresor se dé cuenta, tratamos de mantener la comunicación», refirió Marlenne.

Se trata de mujeres en riesgo

Daniela Pérez dijo: «La mujer que está viviendo violencia por parte de su agresor, no solamente violencia psicológica, física también, está en riesgo de muerte, porque el agresor está netamente en casa, ya no tiene un escape o una salida», dijo, añadiendo: «Una mujer que está en el hogar, ahorita en el confinamiento de cuarentena, donde está el esposo, los hijos, las hijas, pues no va a hacer una videollamada para decirme cómo se siente»; es decir, en casa carecen de espacio íntimo.

Ivonne Miranda comenta: «Hay una resistencia en las pacientes a contactarse vía telefónica o por videollamada porque, en primer lugar, tienen cierta desconfianza por no estar familiarizadas con esas herramientas».

A esto se suma Andrea Aceves, quien declaró que las pacientes temen que su información sea difundida o publicada, pues el contacto es vía redes sociales. Sin embargo, comentaron que trabajan profesionalmente, y que ninguna información sensible sale más allá de la consulta.

Daniela rescata que en Sinaloa existe un problema cultural de poca atención a la salud mental, y también mucho desconocimiento de lo que son las violencias y la necesidad de atención en estas circunstancias, además del hecho de que a muchas de estas mujeres se les dificulta el acceso a la tecnología y el contacto con ella, de manera que hacer una videollamada para muchas es imposible.

Aun así, les ayudan lo más que pueden: «Se les da vía telefónica seguimiento. Se les pregunta cómo estás, cómo te sientes. Dependiendo la situación, se les brinda algún ejercicio de contención, de respiración, reestructuración cognitiva, alguna estrategia que se puede hacer por este medio», comentó Daniela.

Problemas psicológicos se agudizan

Aceves comentó que a raíz de las emociones tan intensas que se están viviendo durante la cuarentena, y la confrontación de los problemas con la pareja violenta, las mujeres viven mucha somatización de los problemas psicológicos, a la vez que la violencia se agudiza. Por su parte, Ivonne compartió que «hay más crisis, más conflicto de discusión, de violencia verbal, violencia psicológica».

Las terapeutas han atendido consultas relativamente sencillas de resolver con las pacientes, pero también han atendido casos de personas suicidas o con altos niveles de pánico y ansiedad, casos donde incluso el paciente llega a lesionarse, donde la atención presencial sería más eficiente.

Pese a estas limitantes, reconocen que su trabajo es esencial en las circunstancias actuales, cuando la violencia hacia la mujer sigue en aumento, pero no hay reconocimiento público de la misma.

El problema debe ser reconocido

Al respecto, Marlenne comentó que no son aceptables las declaraciones del presidente López Obrador, y que actualmente como grupo están apoyando a la iniciativa Nosotras Tenemos

Otros Datos, pues saben de primera mano que el problema sigue vigente, y muchas veces se ha agudizado durante el confinamiento: «Sus declaraciones son muy desafortunadas, ya que diariamente le damos seguimiento a mujeres en confinamiento», dijo, sabiendo también que muchas de ellas están incomunicadas.

A pesar de eso, considera que su trabajo voluntario es relevante y logra impactar positivamente a las mujeres con las que están en contacto.

Por otro lado, Aceves está consciente de que este servicio que presentan es necesario, y lo que les llena es saber que de primera mano están apoyando y canalizando a mujeres víctimas de violencia hacia la ayuda legal adecuada, y contribuyendo a guiar a las mujeres a que se refugien o asistan con familiares que puedan ayudar a protegerlas.

Finalmente, las terapeutas creen que es importante aplicar y mejorar políticas públicas para resolver la violencia de género en el hogar, sobre todo en el actual contexto de COVID-19.

Centro de apoyo

Centro de Justicia para las Mujeres en Sinaloa ofrece servicios de atención psicológica, atención médica, casa de emergencia/albergue, cursos y apoyos. Cuenta con agencia MP en sus instalaciones: Blvd. Enrique Sánchez Alonso s/n Col. Desarrollo Urbano Tres Ríos. C.P. 80190, Culiacán, Sinaloa. Teléfono: (667) 688 2633 (segob.com.mx, 2020).

Voluntariado

Las siguientes direcciones son de voluntarios que ofrecen contención psicológica gratuita: Facebook: @marlenne.esp y @andreaaceves.psicologa, vía mensaje, de 16:00 a 20:00 horas.

Teléfono: 6677483465 y 6681515061. Horario de oficina.

Denuncia

Los teléfonos de atención contra la violencia de género en Sinaloa que ofrece Inmujeres son:

6677520672, 6677520672 y 911.

Te puede interesar:

Coronavirus México: Últimas noticias de hoy 25 de mayo sobre el Covid 19

Cuántos casos de coronavirus hay en Sinaloa

COVID-19 puede complicar el embarazo, sobre todo si la madre es obesa