Atenderá la UAS el 92.7% de la demanda de ingreso para nuevo Ciclo Escolar

Sinaloa.- La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), a través de su Comisión Institucional de Admisión dio a conocer este día los resultados de los aspirantes aceptados tanto en el nivel medio superior como superior para el Ciclo Escolar 2020-2021, donde de manera global la institución registra una cobertura del 92.7 por ciento, muy por encima de la nacional que es del 39 por ciento.

El Rector, doctor Juan Eulogio Guerra Liera, presidente de la Comisión, informó que solo se registra una demanda no atendida de 3 mil 039 jóvenes, ante lo cual la institución analizará la forma de cómo ubicarlos en alguna oferta educativa, mientras que los ya aceptados recibirán entre el día de hoy y mañana la información correspondiente por correo electrónico o por mensaje a su celular, y en el portal institucional se publicarán, este sábado a partir de las 8:00 horas, las listas de los aceptados.

“En el nivel medio superior la demanda de 20 mil 271 se atiende la misma cantidad, el cien por ciento (…) en el nivel superior ya de 21 mil 735 que fue la demanda real, hay una atención de 18 mil 696, una cobertura del 86 por ciento, hoy tenemos una demanda no atendida de 3 mil 039 aspirantes; en total podemos resumir la demanda real que culminaron su procedimiento fueron 42 mil 006 aspirantes, de ellos ya están en el nivel medio superior y superior 38 mil 967, tenemos en estos momentos una cobertura del 92.7 por ciento”, dijo Guerra Liera.

En reunión virtual de la Comisión de Admisión, la corrida de las listas se realizó ante la presencia de los notarios públicos Número 162 Ismael Arenas y Número 83 Eduardo Niebla Álvarez, y el evento fue conducido por el Secretario General, doctor Jesús Madueña Molina quien declaró instalada la sesión.

El Rector expuso que en el nivel medio superior la UAS prescindió del EXANI I por considerar su aplicación un riesgo para la salud de los jóvenes, de tal forma que los 20 mil 271 asìrantes que culminaron todo el procedimiento de preinscripción tiene seguro un espacio en alguna de las preparatorias de la Casa Rosalina y con ello se puede decir que se tiene una cobertura del 100 por ciento en este nivel.

Indicó que en el nivel superior se aplicó el EXANI II de manera virtual y previamente se acordó reducir las cuotas desde un 15 a poco más del 50 por ciento en apoyo a las familias mientras dure la pandemia.

Detalló que en total terminaron el procedimiento para presentar CENEVAL 25 mil 114 jóvenes, 3 mil 379 de ellos que ya contaban con un folio y un examen con su nombre no se presentaron, desertaron de su aspiración y consideran que es probable que influyó el hecho de que la pandemia les afectó en el aspecto económico y laboral.

Guerra Liera indicó que 21 mil 735 aspirantes sí presentaron el Examen CENEVAL, de ellos 18 mil 696 ya tienen asegurado un espacio en alguna de las ofertas educativas, es decir, el 86 por ciento.

“La demanda no atendida en este momento es de 3 mil 039 aspirantes, ese va a ser un tema que analizaremos de nuevo la Comisión Institucional para, como en otros años, ver qué ajustes le podemos hacer a esa cantidad, si podemos hacer un esfuerzo extraordinario, ubicarlos en alguna oferta educativa para que el número de jóvenes que no pueda ser incluidos pueda ser mucho menor”, externó.

El Rector dio a conocer la distribución de alumnos por unidad regional en el bachillerato, donde en la Unidad Regional Norte ingresan 3 mil 264 jóvenes, en la Unidad Centro 10 mil 207, en la Centro Norte 3 mil 570 y en la Sur 3 mil 230; mientras que al nivel superior ingresan 2 mil 597 en la Unidad Norte, 767 en la Centro Norte, 11 mil 745 en el Centro y 3 mil 587 en la Sur.

En el Colegio de Ciencias de la Salud se ingresaron a 3 mil 675 jóvenes, de los cuales mil 036 son de la Facultad de Medicina y de ellos 450 para Médico General.

Explicó que en el caso de bachillerato se hizo la corrida de listas para tener una proyección de acuerdo a la infraestructura de las unidades académicas, de la capacidad humana de docentes y personal administrativo en ellas, de los laboratorios y centros de cómputo para cuando llegue el momento de regresar a las aulas.

Agregó que en enero cuando concluya el primer semestre se valorará si el ciclo continúa de manera presencial en su segundo semestre ya que no se comprometerá la salud de los universitarios y de los estudiantes si no hay certeza y garantía de no contagiarse, incluso se podría valorar una nueva modalidad que pudiera ser mixta.

Por último, el dirigente universitario reiteró el llamado a los padres de familia para que no caigan en fraudes y en manos de personas que piden dinero para ingresar a sus hijos a la Universidad y pidió estar atentos de la información que se dé por la transmisión de Radio UAS y demás medios institucionales.

Las primeras listas emitidas fueron las de la Unidad Académica Preparatoria Central Diurna y de la Facultad de Contaduría y Administración, la cuales se entregaron al director general de Escuelas Preparatorias, Armando Flórez Arco y al maestro Víctor Manuel Mízquiz Reyes, en ese orden, y también a los notarios públicos.