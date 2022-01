"Atentado contra los derechos sería aprobar el aborto (en Sinaloa)": Padre Miguel Soto

Sinaloa.- Resultado contraproducente que en tiempos donde el Congreso de Sinaloa debería ocuparse de la salud de sus ciudadanos la propuesta sea matar a más gente, destacó el padre Miguel Ángel Soto Gaxiola, de la diócesis de Culiacán.

Recordó que en los próximos días es espera que se vote la despenalización del aborto, lo que a su parecer atenta contra el derecho a la vida.

Lamentó que los legisladores como respuesta a la despenalización del aborto digan que están acatando una resolución de la corte, por lo que dijo, entonces se tiene la necesidad de al menos expliquen a la ciudadanía sinaloense, a la cuál representan, qué es lo que dijo la corte y para qué sirven los congresos locales, si todo lo resuelve la Suprema Corte.

"Resulta contraproducente que en tiempos donde nuestro Congreso debería ocuparse de la salud de sus ciudadanos la propuesta sea matar a más gente, en este caso al bebé en el vientre de su madre. Nadie se opone a la facultad que tiene la mujer de decidir sobre su propio cuerpo. Lo que pasa es que en el procedimiento del aborto se está decidiendo sobre el cuerpo de otra persona que no está en posibilidades de defenderse", opinó.

Expuso que la aprobación del aborto contradice la esencia del derecho mismo, ya que el derecho al aborto viola el derecho que toda ley debe de proteger, esto pues la ley debe de tener como finalidad el bien del hombre, incluido el que no ha nacido, y además ningún derecho puede justificar matar a otra persona.

"Hay quien defiende esta postura llamándola, aborto seguro, ¿seguro para quien?, si el aborto seguro supone el asesinato de un bebé, entonces definitivamente al menos para uno ya no es seguro, hagamos un llamado a los diputados para que voten este ley en contra, porque si no defienden a los más vulnerables entonces no podemos decir que velarán por el bien de los demás ciudadanos", reiteró el padre.