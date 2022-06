Audiencia de Estrada Ferreiro por abuso de autoridad y discriminación; FGE solicita 3 medidas cautelares

Culiacán, Sinaloa.- Por los delitos de abuso de autoridad y discriminación, el ex alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro se presentó ante el juez de control, Adán Alberto Salazar en la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral, zona centro para enfrentar su proceso hoy jueves 23 de junio.

Al desarrollarse la audiencia estuvieron presentes las 49 víctimas del grupo colectivo Viudas de Policías Caídos A.C, quienes están siendo representadas por el abogado Luis Ayala de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El personal de la FGE informó ante el juez de control las denuncias por escrito que presentó este grupo de viudas de policías el pasado 25 de marzo del presente año ante está instancia.

Los representantes destacaron que el ex alcalde, Estrada Ferreiro, de acuerdo a lo que denunciaron las 49 víctimas, las agredió verbalmente en dos momentos, el 10 de septiembre del 2021 y poco antes del 20 de septiembre del mismo año, expresándole lo siguiente a las viudas: "busquense un mayate que las matenga", "son unas ignorantes, que se dejan manipular", "busquense un marido para que dejen de ser viudas".

Una vez que terminaron de presentar las denuncias, el juez de control, Alberto Salazar le preguntó a Estrada Ferreiro que si había comprendido dichas acusaciones y solo contestó "es incierto y confuso".

Posteriormente, el juez le preguntó que si tenía algo que decir, por lo que el ex alcalde dijo "me reservo el derecho de declarar".

La defensa de Jesús Estrada Ferreiro solicitó la duplicidad para continuar con la audiencia en un plazo de 148 horas, la cuál fue aceptada por el juez de control, la cuál fue programada para el próximo martes 28 de junio a las 10 de la mañana está misma sede.

Los representantes de la FGE solicitaron 3 medidas cautelares

La primera correspondiente a la fracción 1, solicitando que cada 15 días Jesús Estrada Ferreiro asistiera a firmar, esto para garantizar que no saliera del país por el proceso que enfrenta.

La segunda, que compete a la fracción quinta, era la prohibición de salida fuera del país, sin permiso del juez de control y por último la fracción octava, en donde solicitaron que Estrada Ferreiro no se comunicara, no conviviera y no hiciera comentarios hacia las víctimas, de las cuales las 2 primeras medidas cautelares fueron desechazadas por el juez y únicamente por tener la justificación de garantizar la seguridad de las víctimas, aceptó la fracción octava.

Una vez terminada la primera audiencia, se informó a ambas partes presentarse el próximo martes 28 de junio a las 10 de la mañana en la Sala A.