Auditora se defiende sobre reprobación de informes

Sinaloa.- Ni por cuestiones políticas, ni por lealtad a funcionarios, la Auditoría Superior del Estado aprobó las cuentas públicas de nueve municipios y del Gobierno del Estado en relación al ejercicio fiscal del 2017, aclaró la titular de dicho organismo, Emma Guadalupe Félix Rivera, en respuesta a los señalamientos y acusaciones de la bancada de los diputados de Morena.

La auditora aseguró que el trabajo de fiscalización que hizo la ASE fue apegado a la ley, y los resultados emanados del mismo no fueron un capricho de su persona, sino de lo que está fundamentado y permitido en el proceso legal.

“No es una idea de la Auditoría, no es una decisión que se haga caprichosamente dando una calificación... Todos los entes, tratándose de municipios o de entes paraestatales municipales, tienen una matriz; el trabajo de la Auditoría está hecho conforme a las disposiciones que nos rigen, los resultados no pretenden otra cosa”, dijo.

La perfección no existe

Explicó que no todos los pliegos de observación son obligatoriamente un factor para determinarse la cuenta pública en sentido reprobatorio, y que es la Auditoría la que determina, en el marco de la ley, cuál será la calificación de la cuenta.

“En los primeros informes que presenté incluí una opinión sobre cumplimiento o no, el hecho de que un ente no solvente no significa que es reprobatorio, no podemos pensar perfección en la fiscalización o cero observaciones, porque hay errores, necesidades que se tienen que aclarar”.

Por otra parte, Félix Rivera respondió que su trabajo nunca ha sido influenciado o instruido por otro nivel de Gobierno ni del Ejecutivo ni del Legislativo, esto ante la declaración del diputado morenista Marco Antonio Zazueta, quien puso en duda la transparencia e imparcialidad de lo resuelto por la ASE al fiscalizar las cuentas públicas del 2017.

Mi desempeño profesional jamás ha sido influido por las personas que conozco, reconozco mi responsabilidad

Será hasta el mes de octubre cuando la auditora comparezca ante los diputados locales, fecha en la que el proceso de fiscalización haya concluido y las demandas se hayan turnado al Poder Judicial.

Ante ello, Emma Félix comentó que espera llegar a un ambiente de conciliación y entendimiento con los legisladores.