Auditoria observa daños al erario de Culiacán por obras del 2018

Culiacán, Sinaloa.- Al considerar que son obras que no benefician a la población, y que además no cuentan con la documentación probatoria para que fueran ejecutadas, la Auditoría Superior del Estado emitió pliegos de observación por cuatro obras públicas hechas por el Ayuntamiento de Culiacán en el año 2018, por considerar que hubo daños a la hacienda pública federal.

Tales obras se realizaron con recursos provenientes de la federación a través del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2018 y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Obras observadas

De acuerdo con el informe individual de fiscalización de los recursos del municipio de Culiacán, la ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en el Campo El Diez, la cual fue adjudicada a la empresa Constructora Cainek SA por un importe de un millón 446 mil 646 pesos, no beneficia a la población, debido a que la obra no se encuentra operando, pues no está energizada por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

“Se determina que la obra no satisface los objetivos para lo cual fue destinada”, dice el informe.

La ASE observó la totalidad del monto de inversión de la obra, y además consideró que no existen documentos probatorios de los gastos y del pago al concesionario de la obra.

Otra obra se trata de una ampliación de la red de distribución de energía eléctrica en la colonia El Mirador Ampliación, la cual fue adjudicada a Cynthia María Macías Anguiano por un importe de un millón 163 mil 803 pesos. De ellos, se observa que existen irregularidades en un millón 142 mil 781 pesos, del cual no se comprobó con documentos el destino de su gasto, y además no está funcionando, por lo que no beneficia a la población.

Las otras dos obras tienen que ver con la construcción y el equipamiento del parque lineal ganadero del sector Barrancos. Tal obra fue adjudicada a las empresas Geodemex SA de CV y Servicios Eléctricos e Ingeniería SA de CV, y es observada por haber hecho pagos excedentes y tener mala supervisión de la misma.

Así también, la construcción y el equipamiento de la Casa del Estudiante General Salvador Alvarado, hecha por la empresa Ingeniería Sanitaria y Tratamientos Valenzuela S de CV, que cuenta con observaciones por el mismo motivo.

Municipios reprueban su cuenta pública

Siete municipios reprobaron su informe de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018, al ser fiscalizado por la Auditoría Superior de Estado.

Se trata de Concordia, Guasave, Angostura, Navolato, El Fuerte, Cosalá y El Rosario, que no alcanzaron las determinaciones que establece la ASE para aprobar su proceso de fiscalización, siendo Cosalá el municipio que menos comprobó gasto, y podría incurrir a un mayor daño a la Hacienda Pública.

Será la próxima semana cuando los informes de las cuentas públicas sean publicados por la Auditoría Superior del Estado para conocer más detalles.