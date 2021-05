Aumenta el costo de productos de la canasta básica en el mercado Garmendia de Culiacán 

Sinaloa.- Desde que inició la pandemia la situación económica ha sido delicada para los culichis, por lo que, cualquier tipo de modificación en el precio de los productos de la canasta básica puede ser un golpe que repercuta directamente en el abastecimiento del alimento en los hogares.

A través de un recorrido por el mercado Garmendia en Culiacán, Sinaloa, los locatarios informaron el aumento de alguno de los productos más buscados para el día a día.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Parroquia del Carmen cumplió 7 años de entregar comidas gratis a personas de calle en Culiacán

Rafael Salazar, locatario de una carnicería, comentó que el precio del pollo va en aumento, la pechuga estaba en 135 por kilo y ahorita está en 140, el pollo entero estaba en 40 pesos y subió hasta 55, sin embargo, no ha visto disminución en los clientes porque considera que desgraciadamente tienen que seguir comiendo y no hay manera de no comprar estos productos, es por ello que, implementa promociones para apoyar la economía de la gente como lo es la pierna de pollo en 54 pesos y el muslo de pollo en 64 pesos cuando anteriormente ambas estaban en 75, además el hueso para los caldos lo ofrece a 10 pesos.

En cuestión de los productos de abarrote, el comerciante Jesús López informó que el kilogramo de frijol pasó de costar 35 pesos a 37 pesos, además el azúcar que estaba a 20 pesos por kilo ahora cuesta 22.

Respecto a frutas y verduras, actualmente el tomate está a 12 pesos el kilo cuando anteriormente estaba en 6 pesos y el aguacate que estaba en 45 pesos el kilo y actualmente está en 70 pesos según el locatario Marcelino Gutiérrez.

Pero no todos son malas noticias, el precio de la cartera de huevo se va reduciendo, actualmente está en 64 y en días pasados costaba 68 pesos la cartera.