Aumenta la percepción de inseguridad en Culiacán

Sinaloa.- Reprobaron las autoridades municipales de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis en lo que respecta a las estrategias de seguridad, ya que se incrementó la percepción de inseguridad en la población en el pasado mes de diciembre, en comparación con el mismo mes de 2018.

De acuerdo con los resultados del vigésimo sexto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Inegi en la primera quincena de diciembre de 2019, las cifras quedaron de la siguiente manera: en Culiacán el porcentaje de población que dijo sentirse insegura de vivir en la ciudad pasó de 65.8 por ciento en 2018 a 66.2 por ciento en 2019; en Mazatlán la cifra pasó de 56.4 por ciento a 60.7 por ciento y en Los Mochis de 54.9 por ciento se pasó a 56.4 por ciento.

Tema de corrupción

La ciudad de Los Mochis fue en donde la población expresó haber experimentado más actos de corrupción por parte de alguna autoridad de Seguridad Pública en la fecha mencionada. En esta ciudad un 55.9 por ciento de los encuestados dijeron haber sido víctimas de corrupción; le siguió Culiacán, con el 45.3 por ciento, y en tercer lugar quedó Mazatlán, con 40.3 por ciento.

En este último municipio el alcalde Guillermo Benítez Torres, de forma personal y pública, acusó que agentes de la Policía Estatal estaban realizando extorsiones, y hasta dijo que ya no los quería en la entidad.

De acuerdo con la encuesta, los habitantes de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis reprobaron a sus presidentes municipales en lo que tiene que ver con el desempeño gubernamental, entre ellos resolver los problemas más importantes como: la existencia de “baches en calles y avenidas, el combate a la delincuencia (robos, extorsiones, secuestros, fraudes, etc.) así como el servicio de alumbrado público. En esta ciudad capital la respuesta del alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, a un reportero de que si no quería ver baches, que se fueran por donde no había, se hizo viral y provocó enojo en algunos ciudadanos.

A favor

En Culiacán solo el 17.5 por ciento de los encuestados consideró que el presidente sí está realizando acciones favorables para resolver los problemas más prioritarias, el alcalde de Los Mochis obtuvo el 21 por ciento de las respuestas favorables, y el primer edil de Mazatlán fue el mejor calificado, pero solo con un 30.9 por ciento de respuestas a su favor.

En lo que respecta a hogares víctima o con algún integrante que sufrió robo, robo o asalto en la calle, en el transporte público, robo total de vehículo, entre otros, la encuesta arrojó lo siguiente: en Culiacán en 21.6 por ciento de los hogares hubo una víctima, en Mazatlán fue en 15.4 y en Los Mochis 14.5 por ciento, por lo que la estadística sigue estando elevada.

Contradicción

Desde los últimos meses del año pasado las autoridades municipales y estatales han presumido una baja en lo que se refiere a varios delitos, entre ellos asesinatos, secuestros y hasta robo de vehículos, pero la percepción de inseguridad ciudadana se incrementó.