Aumentan demandas municipales en tribunal de Sinaloa

Sinaloa.- La magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Lucila Ayala de Moreschi, señaló que los Ayuntamientos que más demandas tienen en el organismo autónomo son Culiacán, Ahome, Mazatlán y Navolato, la mayoría de estas son por el pago al impuesto predial, situación con las viudas de policías que reclaman sus derechos.

En el caso del municipio cañero, destacó que este está atendiendo bien los temas, buscando hacer el convenio con los demandantes y dar agilidad al término de los juicios.

Por su parte, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, dijo que algunos empresarios buscan que el Tribunal les cancele la cuenta del pago al predial y se les devuelva su dinero, hecho que le parece injusto, ya que de este rubro se pagan los servicios públicos.

Explicó el primer edil que son los grandes empresarios quienes se rehúsan a hacer el pago del impuesto predial debido a que son cuentas por arriba de 50 mil pesos.

El Tribunal de Justicia Administrativa invita a la ciudadanía a que se acerque y utilice la asesoría legal que brinda está organismos descentralizado.

Tribunal atenderá tema del corralón

La magistrada Ayala de Moreschi señaló que el tema de las afectaciones a los particulares que tenían sus vehículos en la pensión de Culiacán es un tema que les compete atender. En caso de resultar responsable el Ayuntamiento, deberá estar pagando los daños causados.

Por lo que hace la exhortación a la ciudadanía a que acuda al Tribunal de Justicia Administrativa a que realicen el tramite correspondiente y, a través de la asesoría jurídica que ofrecen de manera gratuita, puedan llevar su caso.

En menos de un mes la pensión ha tenido incendios durante dos ocasiones, generando pérdidas millonarios en los cientos de vehículos que se encuentran en ella, y que en su mayoría son detenidos por la Dirección de Tránsito por accidentes viales. El primer incendio de este año fue el 20 de febrero, y el segundo el pasado 6 de marzo.

“No voy a pelear con ella, porque no le voy a ganar”: Jesús Estrada Ferreiro, presidente municipal

“Yo creo que ella no sabe lo que está pasando. Como dice el presidente Andrés López Obrador, ‘yo tengo otros datos’. No voy a discutir con ella, porque no le voy a ganar. Ella es mujer. Cuando mucho, voy a empatar. En el tema del predial, son grandes empresarios los que interponen la demanda; y lo que el tribunal hace, o hacía, es que cancelaba la cuenta para que se les devolviera el dinero, es algo absurdo y perverso. Eso está dañando al pueblo. Si un magistrado lo hace, no merece tener ese cargo”.

En lo que va de la actual administración, el presidente municipal explicó que no han hecho devoluciones del pago al predial debido a que han eliminado la entrega de los certificados de promoción fiscal (Ceprofies).

“El tema que más se atiende es el de las viudas”: Lucila Ayala de Moreschi, magistrada de Tribunal de Justicia Administrativa

“Las principales denuncias que hemos recibido es de las viudas de policías. Ellas reclaman sus derechos, que se les hagan las recategorizaciones. Nosotros estamos atendiendo el tema con ellas, para que los municipios atiendan estos casos. Los municipios que llevan en aumento sus demandas son Culiacán, Mazatlán, Ahome y Navolato; de este último ha sido oportuno el tema que ha realizado en la atención a las viudas, llegando a buenos acuerdos con ellas. Otra de las demandas que más se atienden en contra de las 18 presidencias municipales es el pago al impuesto predial. En el caso de Culiacán ya le entraremos al tema del corralón, donde ha resultado afectada la ciudadanía. Es un tema que nos compete en el Tribunal, vamos a conocer bien este tema”.