Aumentan denuncias por fraudes electrónicos y cargos desconocidos en Sinaloa

Sinaloa.- La Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informa sobre aumento de denuncias en el ámbito de los fraudes electrónicos y cargos desconocidos en el estado de Sinaloa.

Como consecuencia de la pandemia, el número de denuncias de fraudes electrónicos y cargos desconocidos vía internet ha ido en aumento, teniendo su máxima creciente en el mes de enero, debido a que en dicho mes los usuarios reciben estados de cuenta de todos aquellos movimientos realizados en época decembrina.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La titular de Condusef Sinaloa, María Guadalupe Espinoza Calderón mencionó que en el estado las denuncias más comunes son; retiros desconocidos en cajeros automáticos y transferencias electrónicas no reconocidas.

En el año 2020 se realizaron un total de 13,732 reportes ante la institución, dentro de estos reporten se mencionan cargos no reconocidos a la cuenta con 459 denuncias, consumos no reconocidos a través de la utilización del NIP en terminal con 20 denuncias, consumos por teléfono no reconocidos con 17 denuncias, consumos vía internet no reconocidos con 262 denuncias.

Leer más: ¿Qué hago si deposité en una cuenta de banco equivocada?

Asimismo, disposición de efectivo en cajero no reconocida con 704 denuncias, inconformidad por cargos no reconocidos en la cuenta con 104 denuncias, cajeros con entregas de dinero erróneo con 169 denuncias, transferencias electrónicas no aplicadas con 154 denuncias, transferencias electrónicas no reconocidas con 634 denuncias y finalmente traspaso solicitado no aplicado con 12 denuncias.

Ante éstas situaciones la manera en la que el organismo actúa es, tomando los detalles de la denuncia, ya sea vía llamada o de forma virtual, todo esto posterior a que el usuario realice el reclamo ante la institución bancaria correspondiente, esto con la finalidad de, inicialmente, que se hagan los bloqueos en las tarjetas y de ésta manera impedir que los fraudes continúen y consecutivamente intercediendo por el usuario en un transcurso de máximo 20 días hábiles.

Leer más: Publican reforma de obligaciones para home office