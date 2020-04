Aumentan riesgos de multa con inicio de fase 3 por Covid-19

Sinaloa.- Con la entrada en vigor de la fase 3 de la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 en México, las medidas de distanciamiento social y las restricciones en espacios públicos y actividades no esenciales tanto del sector público como del privado se extenderán hasta el 30 de mayo, debido al acelerado aumento en los contagios de COVID-19, de acuerdo con lo anunciado por la autoridad sanitaria federal, lo que abre la puerta para la aplicación de sanciones económicas a quienes violenten tales disposiciones.

La Secretaría de Salud federal tiene confirmados en México más de 10 mil contagios y más de 7 mil casos sospechosos, mientras que 900 víctimas han fallecido por este nuevo coronavirus, hasta ayer, y advirtió que en esta nueva fase los casos podrían contarse por miles, lo que podría saturar al sistema de salud, que ya acusa una serie de complicaciones.

Julio Sergio Alvarado Andrade, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa (FAS), recordó que las medidas dictadas por la autoridad federal para garantizar el distanciamiento social están sustentadas en la Ley General de Salud, artículo 184, fracción segunda y tercera, y avaladas por el Consejo General de Salud, quien debe vigilar que estados y municipios las pongan en práctica, pero llamó a no cometer abusos.

Las disposiciones a cumplir

La instrucción es que la suspensión de actividades no esenciales sea de alcance nacional, así como la suspensión de actividades presenciales en el sistema educativo y congregaciones en sitios públicos: cines, teatros, parques, plazas y playas.

Con estas restricciones se prevé que, de reducir la transmisión para antes del 30 de mayo, podrían empezar a reabrir actividades sociales para el 18 de mayo en municipios de baja transmisión, así lo dijo el 21 de abril el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, quien encomendó a las autoridades sanitarias estatales la responsabilidad de hacer cumplir estas disposiciones en sus ámbitos de competencia y en sus territorios, pero además aplicar las distintas modalidades administrativas que garanticen que se cumpla la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Sustento legal

En caso de epidemia en el país, la Ley General de Salud permite a la Secretaría de Salud, en su artículo 184, fracción 1, encomendar a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a profesionales, técnicos y auxiliares, el desempeño de actividades que estime necesarias [https://bit.ly/2xPkPsP]. Y la fracción 2 del mismo numeral faculta para «dictar medidas sanitarias relacionadas con reuniones de personas, entrada y salida de ellas en las poblaciones y con los regímenes higiénicos especiales que deban implantarse, según el caso». Mientras que la fracción 3 del mismo ordenamiento contempla atribuciones para «regular el tránsito terrestre, marítimo y aéreo, así como disponer libremente de todos los medios de transporte de propiedad del estado y de servicio público, cualquiera que sea el régimen legal a que estén sujetos estos últimos».

Dichas acciones deben ser declaradas mediante decreto, de acuerdo con el artículo 183, de la citada ley.

Sobre advertencia no hay engaño

Hay que aclarar que, en el caso de riesgos por pandemia, la Ley General de Salud no estipula sanciones económicas, por lo que algunos municipios están recurriendo a sus reglamentos internos para justificar multas económicas, como ya lo anunció Guasave, que el 6 de abril amenazó con sancionar con quince salarios mínimos (mil 848 pesos) a quien infrinja el confinamiento domiciliario sin causa justificada [https://bit.ly/2XWj202].

La alcaldesa María Aurelia Leal advirtió que quienes hagan caso omiso del cierre de playas y centros recreativos serían emitidos a Barandilla y sancionados con quince salarios mínimos. Primero los invitarán a que se retiren, pero de resistirse serán remitidos a Barandilla y se les aplicará la sanción económica, dinero que será destinado al sector de la salud en apoyo a las acciones contra la pandemia.

En esta misma línea, el Gobierno municipal de Concordia también advirtió a inicio de semana que sancionará hasta con 2 mil 600 pesos a quien sorprenda en la calle sin negocio, multa equivalente a 21 salarios mínimos.

En este municipio, ubicado al sur de Sinaloa, el Bando de Policía y Buen Gobierno establece en su artículo 114, párrafo 3, que las personas deben someterse a las indicaciones de las autoridades de Salud en caso de riesgo de epidemias; similar a lo contemplado en el reglamento de Guasave, aunque en este caso es el artículo 108, capítulo sobre la conservación de la salud pública.

En Concordia, la inobservancia de este apartado del reglamento, considerado como un comportamiento que favorece la salud de las personas, contempla una multa económica de veinte a treinta veces el salario mínimo; es decir, de 2 mil 464 a 3 mil 696 pesos; mientras que para Guasave la sanción va de quince a veinte salarios: de mil 848 a 2 mil 464 pesos.

Sustento legal en tres municipios

EL DEBATE revisó el Bando de Policía y Buen Gobierno de Culiacán, Mazatlán y Ahome, y solo este último contempla medidas similares a las de Guasave y Concordia.

El reglamento de Ahome estipula el «establecimiento de mecanismos de atención y respuesta a contingencias y emergencias», en su artículo 5, y en el artículo 11 ordena las personas «someterse a las indicaciones de las autoridades de Salud en caso de riesgo de epidemias», y de no acatar prevé una sanción económica de veinte a treinta salarios mínimos: de 2 mil 464 a 3 mil 696 pesos.

El 8 de abril, la Dirección de Seguridad Pública de Ahome se pronunció por la aplicación de sanciones económicas a quien sea sorprendido ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública [https://bit.ly/3bx1HP9], y la multa será de 600 a 3 mil pesos.

En Culiacán, el área de Inspección y Normatividad advirtió que aquellos negocios no esenciales que sean sorprendidos abiertos serán clausurados y podrían ser acreedores a una multa económica desde cincuenta UMA o más (desde 4344 pesos).

Las restricciones en Culiacán

Ayer mismo, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro advirtió que en esta fase 3 de la pandemia aplicarán sanciones para las personas que no acaten las recomendaciones, y mencionó que no podrán viajar más de dos personas por vehículo y no más de una en motocicleta, además de que la circulación se restringirá solo para actividades esenciales.

El munícipe detalló que a quien infrinja esta disposición, una de las sanciones pudiera ser el arresto, pero no recurrirán a ello porque sería arriesgado encerrarlo con personas que pudieran estar contaminadas sin saberlo, por lo que optarán por quitarles el vehículo e inmovilizarlo, incluso aplicarle una sanción, aunque la pague después de la emergencia sanitaria.

A los motociclistas que desacaten esta instrucción de no circular más de uno, también le quitarán la unidad. «Son sanciones que sentimos mucho, pero se tienen que aplicar, es primero la población general», sostuvo.

También advirtió que los negocios no esenciales que sigan abiertos serán clausurados y pudieran impedirles su reapertura aún después de la emergencia; mientras que a los expendios de cerveza que sean sorprendidos violentando la restricción se les cancelará la licencia de forma definitiva.

En varios puntos de la ciudad hay retenes policiales con apoyo de elementos de la Marina, del Ejército y de la Guardia Nacional para restringir la movilidad, y se restringió el acceso de vehículos a los alrededores del Mercado Garmendia y las inmediaciones del Mercado Rafael Buelna, sobre ello el activista Óscar Loza Ochoa pide un apego irrestricto al marco legal.

Para el abogado penalista Marco Arámburo, más allá de la facultad jurídica que tiene el municipio para hacer cumplir el confinamiento y el distanciamiento social por la emergencia sanitaria, el alcalde y el cabildo deben valorar la idea de quitar el vehículo a los conductores, pues los dejarían sin posibilidad de movilización en una situación de real emergencia, que podría incluso terminar en la muerte de una persona, por lo que consideró más oportuno la aplicación de una multa, siempre y cuando no se convierta esto en una estrategia recaudatoria y se garantice su aplicación a todos, sin distinción alguna y sin posibilidad a incurrir en actos de corrupción.

Facultad para disminuir la movilidad

En un nuevo acuerdo de la Secretaría de Salud para establecer acciones extraordinarias para enfrentar la pandemia por SARS-CoV-2, publicado el 21 de abril en el Diario Oficial de la Federación, se encomienda a los Gobiernos de las entidades federativas instrumentar las medidas de prevención y control pertinentes atendiendo a los criterios generales emitidos por la Secretaría y de acuerdo con la magnitud de la epidemia [https://bit.ly/2KnAl21].

Les dicta establecer y ejecutar los mecanismos conducentes a la reducción de la movilidad de los habitantes entre municipios con distinto grado de propagación. Y menciona que las dependencias de la Administración pública federal podrán coadyuvar con los Gobiernos estatales para la consecución de este fin.

En el marco de la emergencia, el Gobierno municipal de Cosalá aclaró que no pretenden implementar un toque de queda como se ha insinuado, pero sí restringirán el acceso a este poblado para visitantes o turistas, y se aplicará en Bando de Policía a quien sea sorprendido en la calle deambulando.

Para el vicepresidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam), Ricardo Beltrán, la advertencia de multa económica en medio de la emergencia sanitaria es un abuso por parte de autoridades municipales, pues afirma que el Bando de Policía es un reglamento y no una ley, el cual debe privilegiar la amonestación por encima de la multa.

El Bando permite usar la fuerza policial en quienes desacaten las disposiciones, pero insistió en que sancionar económicamente a los ciudadanos, ya de por sí afectados por la paralización económica, terminará por condenarlos.

Se debe evitar el abuso

El abogado constitucionalista y académico en la Facultad de Derecho de la UNAM Francisco Burgoa recordó que las leyes de Salud en los estados reproducen prácticamente lo mismo que la Ley General de Salud, por lo que en las entidades la máxima autoridad son los gobernadores y deben reproducir las mismas sanciones, por lo que sí tiene facultades para apercibir, multar o arrestar hasta por 36 horas a quien inflija las disposiciones en materia sanitaria.

Sin embargo, dijo que a nivel municipal debería revisarse de manera muy particular cuál es el sustento legal para imponer una sanción administrativa, ya sea un arresto, una multa o un confinamiento obligatorio, porque quien debiera tener la facultad es el Gobierno estatal, no los presidentes municipales.

Burgoa reconoció que cualquier acto de autoridad, aunque tenga un sustento legal, suele ser un acto de molestia, pero se trata de anteponer la seguridad y la salud pública.

"El toque de queda es solo facultad del presidente"

Ante la apuesta en algunos municipios del país para recurrir al toque de queda, el abogado constitucionalista Francisco Burgoa fue claro al mencionar que esta medida es una suspensión de derechos humanos, pues implicaría que nadie pueda salir de su casa en determinado horario, y, como tal, solamente la puede hacer el presidente de la república, con la autorización del Congreso y la validación de la Suprema Corte, así lo establece el artículo 29 de la Constitución: «Esta medida puede ser para todo el país o en parte del territorio nacional, pero a iniciativa del presidente».

El jurista aclaró que tampoco los gobernadores pueden determinar un toque de queda, pues ellos solo pueden recurrir a medidas como el confinamiento, el apercibimiento, una multa o un arresto avalado en la Ley General de Salud.

Francisco Burgoa se refirió al caso de Jalisco, en donde solo determinadas personas pueden andar en la calle, y quien no tenga negocio es arrestado, y desde su óptica personal consideró estas medidas como arbitrarias por considerar que no estamos en un momento para actuar de esta forma, más allá del sustento jurídico que existe. Incluso, indicó que «así como lo está haciendo el gobernador de Jalisco, lo pueden hacer todos los gobernadores», y la ley los faculta para ello.