Aún con colonias de Culiacán sin policías, destinarán una patrulla 24/7 al Piggy Back

Sinaloa.- Mientras muchas colonias no cuentan con rondines policiacos el Ayuntamiento de Culiacán destinará una patrulla las 24 horas para que vigile que nadie tire basura en el basurón del Piggy Back el cual venía operando de forma clandestina y sin ningún tipo de regulación.

A quienes se les sorprendan tirando desperdicios la comuna les aplicarla todo el peso de la ley que puede ir desde una multa hasta ser detenidos e ir a barandilla.

El alcalde Jesús Estrada Ferreiro y Carlos Gandarilla García, Secretario de Desarrollo Sustentable clausurarón de forma oficial este basurero que tenía 10 años operando, los propietarios de los cinco predios clausurados deberán pagar una multa de 845 mil 900 pesos y mitigar el daño en la zona que comprende 15 hectáreas.

En un principio el alcalde dijo que no era problema suyo que los pepenadores se quedaran sin trabajo porque no los conocía y que además no sólo se vivía de la basura, luego de ser encarado por algunos de ellos se comprometió a darles varios apoyos.

Los habitantes también le reclamaron que por el lugar no pasara el camión de basura, que tenían deficiencias en el alumbrado entre otras quejas. También indicaron que antes no tenían vigilancia policíaca como la va a tener ahora el basuron.