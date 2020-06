Aún durante la pandemia en Culiacán elementos de seguridad siguen trabajando

Culiacán, Sinaloa.-Los policías municipales y estatales están realizando un gran trabajo durante este pandemia de COVID-19 , han estado al frente para evitar los contagios de cuando esa no es su función y lo que les compete es prevenir e investigar los delitos.

Algunos ya se han enfermado y hasta perdido la vida dijo Ricardo Jenny del Rincón coordinador ciudadano del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Detalló que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal tiene un registro de 22 policías estatales contagiados, lo que equivale a 2 casos por cada 100 policías de la corporación. Se puso en cuarentena a 36 agentes por presentar síntomas o tener contacto con algún familiar con diagnóstico positivo.De estos elementos, 30 ya se encuentran recuperados y en labores.

En la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Culiacán se tiene confirmación de 12 agentes positivos, 33 bajo sospecha y 2 decesos.

Por esta razón pide a las autoridades encargadas de ambas corporaciones que doten de todo el equipo necesario a los agentes, que no los manden a las calles si no cuentan con todas las medidas preventivas. Pidió a la población también tomar sus medidas correspondientes para evitar los contagios de coronavirus porque no es la función de los policías tener que andar vigilándolos para que se cuiden.

Explicó que el Cuerpo de Bomberos de Culiacán registra 11 casos positivos de personal de paga, 2 casos positivos de personal voluntario y un deceso de personal voluntario. Cruz Roja Culiacán registra 18 paramédicos y 2 médicos con positivo a COVID-19, mientras que el área de socorro sólo opera con una ambulancia para traslados por falta de personal. Expuso su reconocimiento a estas corporaciones de auxilio quienes también están exponiendo su salud y vida por estar al servicio de la ciudadanía

