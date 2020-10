Aún en dificultades los comercios para eliminar las bolsas de plástico en Sinaloa

Sinaloa.- Con dificultades para efectuar la no utilización de plástico se encuentra el sector comercial en Sinaloa, ya que son los pequeños establecimientos los que aún no están en condiciones del cumplimiento, dio a conocer Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco).

A pocos días para el culmino de la prórroga de sanciones a quien no utilice bolsa y popotes no biodegradables en Sinaloa, que fue anunciada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado para 20 de octubre, son pocos los establecimientos comerciales que han remplazado el plástico por productos amigables al medio ambiente, esto por la situación económica que no se los permite.

El líder de la cámara empresarial, destacó que, en cuanto a cumplimiento, las grandes tiendas comerciales son las que están practicando en su totalidad los cambios en la ley, sin embargo, los pequeños comercios corresponden el 95 por ciento de las unidades económicas en el estado, mismos que hasta el momento no están cumpliendo.

En torno a ello, destacó el difícil golpe que sería el que iniciarán a aplicarse sanciones por parte del Ayuntamiento de los municipios que serán los encargados de verificar el cumplimiento de los pequeños establecimientos, sobre todo al encontrarse el sector comercial en medio de una crisis económica derivada de una crisis sanitaria, sobre todo por tratar de multas muy elevadas.

“Si entran a realizar multas lo vamos a ver como una medida recaudatoria de afectación fuete a la MIPyME que es la que todavía no han podido adaptarse, salvo algunas, que han hecho algunos esfuerzos, pero la micro y la mediana empresa todavía no se monta de lleno a esos cambios y si vamos a ser presa fácil de esas multas, y pues también los clásicos sobornos de los inspectores”, agregó Castro Blanco.

Destacó que por el momento no se cuenta con verificación de los departamentos de inspección y vigilancia de los ayuntamientos en el estado, lo que se espera podría darse ya culminado el plazo de socialización que se está realizando hasta mediados del mes en curso.

Pese al problema que traería a la economía la aplicación de multa, se mostró a favor de la eliminación del plástico, eso por las consecuencias ecológicas que trae para el medio ambiente la generación de basura, por lo que se buscará trabajar en desechar el uso del mismo.