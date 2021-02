Aún no es posible el regreso a clases presenciales en Sinaloa: Sepyc

Sinaloa.- El secretario de Educación Pública y Cultura (Sepyc), Juan Alfonso Mejía López dijo que se necesita la autorización del consejo para un regreso a clases presencial en Sinaloa.

Aseguró que los consejos comunitarios de aprendizaje son para evitar una deserción escolar pero que aún no es posible un regreso total.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Maestros y alumnos de Sinaloa se benefician con puentes escolares

Expresó que no se están tomando en cuenta los municipios que sí tienen casos positivos o los que no si no que es tema de necesidades y de posibilidades.

“No es un tema por municipio, es un tema de seguimiento donde los alumnos tienen riesgo de abandono y ese trabajo en Sinaloa si lo tenemos realizado”.

Reiteró que cuentan con nombre y apellido de los niños que están en riesgo de abandono escolar por cualquier situación y se están dando seguimiento por lo que se tienen registrados 134 mil niños que están en riesgo de asistir a un centro comunitario.

Leer más: Terminaron los registros en línea para educación básica en Sinaloa