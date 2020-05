Aun reanudando actividades prevén que la pérdida de empleo vaya en aumento en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Durante el mes de marzo el estado de Sinaloa logró mantener la generación de empleo con un crecimiento en 18 mil 975 empleos, sin embargo, en el mes de abril se perdieron 21 mil 900 puestos de trabajo, según las cifras emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), esto debido al cierre de empresas por la indicación del gobierno federal de buscar mitigar los contagios de coronavirus en el país.

Respecto al problema económico por el que está pasando el estado, el economista, César Valenzuela destacó que la expectativa para el mes de mayo es poco alentadora para Sinaloa en el tema de empleo, ya que, a su parecer por falta de políticas económicas claras y estrategias de apoyo para empresas tardías, se continúa disminuyendo la plantilla laboral.

Destacó que el gobierno federal hasta el momento no cuenta con verdaderas políticas económicas que busquen la recuperación de la economía, por lo que durante el mes de junio también se contará con una baja en empleos, pues la reapertura de las empresas será sectorizada y paulatina, lo que significa trabajar con menos de la capacidad de personas que tenían al cerrar, lo que significa el despido masivo de empleados.

Asimismo, agregó que el problema no solo es del estado, si no del país, y este recae en que el gobierno se aferró a que no se realizaran despidos sin garantizar apoyos financieros a las empresas, así como la condonación de impuestos que se está realizando en otras partes del mundo, situación que ocasiono en dos meses el cierre de muchas empresas por falta de liquidez, sobre todo de las pequeñas empresas que son la mayoría que se tienen en México.

Para fines del mes de abril empezó a haber muchas personas desempleadas y el gobierno lo dio a conocer, en el mes de mayo fácil han quedados desempleados una cantidad parecida, y entrando ahora la próxima semana que se abre, muchas empresas van a despedir personal”, reiteró el economista.

Además, recordó que la mitad del empleo en el país es informal, lo que afectará más a la economía una vez iniciada la actividad en el estado, por lo que lamentablemente la situación tiende a empeorar si no se plantean con urgencia verdaderas estrategias que integren políticas económicas que favorezcan a los sectores que generan empleos en Sinaloa.