Aún sin los resultados de las pruebas de las personas sospechosas de ómicron en Sinaloa

Sinaloa.- Tras lo dicho por el subsecretario nacional de salud Hugo López-Gatell que el caso número 24 de Ómicron podría estar en Sinaloa, el Secretario Estatal de Salud, Héctor Melesio Cuén Ojeda, explicó que aún no les han entregado los resultados que se mandaron a analizar a México, y en caso de ser positivo no serían uno, si no dos casos.

“Hasta el día de hoy no tenemos la secuenciación del caso de Sinaloa, en caso de ser positivo sería más de un caso porque es una pareja, de tal manera que los venimos manejando desde el 15 y 16 de este mes ya se hicieron todos los exámenes correspondientes las pruebas presuntivas da ómicron, covid -19 estamos esperando el resultado definitivo del Indre (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos), detalló. De acuerdo al funcionario estatal las personas sospechosas están aisladas, presentaron dolor de cabeza, incremento en la temperatura, pero están estables.

Recordó que detectaron el posible caso de Ómicron a través de un hospital privado que en un principio no dieron aviso a la jurisdicción sanitaria correspondiente y por ello casi se les escapa.

Cuando lo captaron le dieron seguimiento epidemiológico, ya detectaron que la prueba presuntiva sí da positiva a ómicron y estamos esperando la prueba confirmativa pero a como puede dar positiva, puede dar negativa.

El Secretario de Salud explicó que la mejor medida para prevenir los contagios de covid-19 y sus variantes son continuar con las medidas sanitarias que se han venido realizando como el lavado de manos, la sana distancia y el uso de cubrebocas.

Detalló que “ya está demostrado que la variante ómicron es más contagiosa sin embargo la virulencia hasta el día de hoy se ha descubierto que es menor, sin embargo el principal problema que se presentaría aquí es que evadiera lo que es la inmunidad generada por las vacunas que estamos aplicando, esto todavía no se conoce, lo que sí es cierto es que van a hacer menos efectivas las vacunas contra esta variante que con las otras, por razones obvias tiene muchos cambios tiene 50 mutaciones de las cuales 30 son en la espiga de la proteína S para lo cual van dirigidos lo anticuerpos generados por la vacuna que estamos aplicando”, expuso.