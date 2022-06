Aunque lo condenen a muerte no ha cometido ningún delito, afirma Estrada Ferreiro al Congreso de Sinaloa

Sinaloa.- Al acusar a la Comisión Instructora del Congreso de Sinaloa que está violando sus derechos humanos, "es un circo que me hicieron y no ha cometido ningún delito", ante una conducta abusiva que han mostrado todos los diputados hacia él, el exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro aseguró que aunque lo condenen a muerte no he cometido ningún delito, pero está consciente de que la resolución será su inhabilitación ante un sistema completo y los tres poderes, que en están en su contra para perjudicarlo, por la ambición política, de poder y de negocios que su persona estorba.

Al arribar a las 11:00 horas al Palacio Legislativo para enfrentar el cuarto juicio político en su contra, "no hay pruebas y ya está resuelto", señaló que el organizador del circo es el diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de quien dijo que los diputados no pueden ser rehenes de un individuo, que será conciencia y criterio.

"Vengo porque dice la ley indebidamente que si no vengo estoy aceptando todo, aquí hay el que calla otorga, es mi derecho a venir y no venir y vengo para demostrarles y decirles, como están todas las cosas como es secreta, creo yo que muchos diputados tienen dignidad y uno solo que vote en contra me conformo, que demuestren su dignidad y su capacidad como personas y seres humanos y servidores públicos", expresó a segundos de ingresar al Salón de Sesiones.

Los diputados del PAS se abstienen, pero es un voto a favor de la resolución, ante una ambición de que "si ya tienen todo el poder, qué más quieren y son todos los poderes", enfatizó.

Espera que espera del Supremo Tribunal de Justicia que respete sus derechos, que consideró como moral la impartición de justicia y dignidad, que no puede un juez y magistrado seguir cometiendo injusticias.

Dijo que acudió a la sesión secreta de manera tranquila y lamentó que los legisladores sigan con la misma tónica de seguir ocultando las cosas que hacen, aunque están mal hechas y él se declara que no ha cometido ninguna falta ni menos un delito.

"Espero que resuelvan que me van a inhabilitar y tiene todo para hacerlo", señaló.

Expresó que en la sesión se le va a acusar de que no se les pagan a las viudas de policías y que se los detuve, de la controversia constitucional que presentó en contra de las reformas a la Ley de Seguridad Pública, que ordenaba una homologación de las pensiones de los familiares de policías fallecidos con activos, que fue presentada por la síndica procuradora en atención a una orden dada por Cabildo.

Insistió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo va resolver que es procedente la controversia constitucional que se presentó sobre esta ley, y será rechazada las reformas por ser no ser inconstitucional.

Aclaró que no le preocupa ser inhabilitado para un cargo público, y no tiene intención de retirarse de la política ante las condiciones adversas que enfrenta, porque es una persona que lucha por los intereses del pueblo y no se va retirar de ninguna parte.