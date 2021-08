Aunque no es obligatorio, hay que vacunarse: abogados en Sinaloa

Sinaloa.- Las vacunas anticovid-19 disminuyen los síntomas y la gravedad de la enfermedad, aunque no garanticen inmunidad completa, es una medida precautoria de uso emergente motivado por la misma Organización Mundial de la Salud.

Sin embargo, existe un vacío legal para llevar a cabo la vacunación de forma obligatoria, para esto Debate transmitió a través de sus redes sociales la mesa de análisis con las participaciones de Julio Alvarado, presidente de la Federación de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados de Sinaloa, y Juan Bautista Lizárraga Motta, maestro en derecho por la Universidad Panamericana, quienes concluyeron que el deber cívico debe prevalecer y así cumplir con la campaña nacional de vacunación.

No es obligatoria

Sobre la obligatoriedad de las vacunas en un ámbito general, Juan Bautista Lizárraga Motta opinó: “hay ciertos derechos fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege; la libertad de creencia religiosa es una de ellas”, como contraparte también le corresponde al Estado garantizar una correcta salud pública, en esta disyuntiva, requerir el certificado de vacunación anticovid-19 para poder entrar a lugares cerrados, transgrede el derecho a la libertad de culto y de libre decisión de la persona, que por algún motivo no se haya vacunado.

Por su lado, Julio Alvarado dijo que aunque no exista marco jurídico para obligar a vacunarse a las personas, invitó a que lo hicieran quienes aún no se hayan inmunizado. Aunque destacó los acuerdos emitidos por la Secretaría de Salud federal durante marzo, abril y mayo de 2020, donde “esos acuerdos establecen algunas restricciones que fueron efectivas en su momento para evitar la propagación del virus”.

Posteriormente cuestionó los motivos que algunas personas han manifestado para no vacunarse, como la desinformación y propagación de noticias falsas. También consideró que la salud pública es más importante que la libertad de credo y de la libre decisión personal.

“El derecho a la salud está por encima de esos derechos. Si usted va y pide un amparo en estos momentos, por estos derechos, es muy posible que la autoridad le niegue este amparo preponderando los derechos, que en este momento es el de la salud”, concluyó.

Tampoco se considera delito contra la salud

La negativa a la vacunación no se puede considerar como un delito contra la salud, así lo indicó Lizárraga Motta, lo comparó, en su justa dimensión, con el suicidio y la eutanasia. “No es un delito, porque estás atacándote a ti mismo”, aunque este acto vaya en contra de la salud y de la vida de la persona, “sin embargo, no hay una sanción que le puedan imponer a la persona que quiere hacer eso”, añadió.

En el mismo sentido el licenciado Julio Alvarado manifestó que no se podría considerar un delito, puesto que la persona que rechaza vacunarse, no está actuando de forma deliberada para afectar a terceros. “Estas personas que profesan una creencia religiosa no podrían ser sancionadas penalmente, porque hay un excluyente de responsabilidad”.

El ámbito laboral

Lizárraga Motta consideró que las empresas priorizarán la vacunación entre sus empleados, incluso contempló despidos de quienes nieguen vacunarse. “Las empresas particulares y gubernamentales no pueden obligar a sus empleados a vacunarse, legalmente hablando”. Por lo tanto se tratará de un despido injustificado, dijo.

Sin marco jurídico que sancione el no vacunarse, no existen argumentos para obligar al trabajador ni para justificar su despido, así lo subrayó Julio Alvarado. No obstante, los abogados concluyeron que la mejor decisión es la de vacunarse, de esta forma se podrán prevenir más contagios, así como consecuencias fatales por el SARS-CoV-2.

Para entender...

Quirino Ordaz avala la obligación de traer cartilla de vacunación en Mazatlán

La solicitud del certificado de vacunación contra el covid-19 no es para molestar a la gente, sino para tener una buena convivencia, reconoció el gobernador Quirino Ordaz Coppel. El mandatario estatal comentó que no hay que tener miedo a vacunarse, pues es la única vía para estar muy bien de salud.

Reconoció que es necesario que la población tenga una magnífica y sana convivencia en los espacios que hay, tanto públicos como cerrados. Para ingresar a esos lugares, indicó que solo basta mostrar que la persona está acreditada de haber cumplido con su deber al ponerse las dosis contra el coronavirus. Los documentos a mostrar, precisó, son la cartilla de vacunación en la que aparecen las dosis ya recibidas o los comprobantes de que fueron vacunados en algunos de los módulos del puerto.