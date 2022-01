Aunque se canceló el festejo de la Candelaria, pueden llevar ofrendas a iglesia: alcalde de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Luego del anuncio que hizo la Secretaría de Salud en Sinaloa sobre la cancelación de la celebración el 2 de febrero por el día de Candelaria en la sindicatura de Quilá, el presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro aceptó esta decisión que también tomó el Gobierno de Sinaloa y aseguró que la salud está por encima de cualquier celebración.

El alcalde aclaró que, aunque por segundo año consecutivo no se va a realizar este festejo no significa que no puedan acudir los feligreses a la iglesia en Quilá y que lo único que les pide cuidar y atender los protocolos sanitarios y que lo que quieren evitar es que no festejen en las calles o en la plazuela con música y cerveza.

Por último, agregó que, “no pretendemos evitar que la gente vaya a la iglesia o que vaya a rezarle a la virgen o a llevarle flores, pero que no se amontonen, que entren unos y salgan otros para que haya orden en este día”.