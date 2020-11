Aunque tenga el gobernador más popular, PRI no ganará en 2021 en Sinaloa: PT

Sinaloa.- Aunque tenga al gobernador mejor evaluado a nivel nacional, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no ganará las elecciones de la gubernatura de Sinaloa en el 2021, aseveró el diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña en su visita al estado de Sinaloa.

“Les vamos a ganar no tengo ninguna duda, el gobernador no va a ser el candidato y su partido está completamente desprestigiado, al gante ya no quiere al PRI y al PAN por más que digan, que Coahuila e Hidalgo, insisto fue una lección pero les vamos a ganar a Sinaloa creo que la fuerza que tenemos es de tal magnitud que casi cualquier compañero que fuera candidato ganaría”, manifestó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Consciente de que, la izquierda de México tiene un gran reto para conservar el poder en las siguientes elecciones, el diputado federal aseveró que, el electorado no tiene mayor reclamo ni inconformidad con la cuarta transformación y eso, le dará una gran impulso y competencia favorable con los otros partidos.

Dijo que, los perfiles que se manejan en la opinión pública como Imelda Castro, Rubén Rocha Moya o Guillermo “El Químico” Benítez, son buenos candidatos para competir con el priismo y el panismo o cualquier otro aspirante en el estado.

Por su parte, el líder estatal del PT, Leobardo Alcántara, reiteró que, en unidad el PT va a fortalecer la alianza de la Cuarta Transformación y que, aunque los morenistas ya han alzado la mano públicamente, el PT también tiene a sus perfiles que, muy bien, pueden ganar la gubernatura del estado.