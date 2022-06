Aurelia Leal acusa a Rocha Moya de persecución a morenistas, discriminación y violencia política 

Culiacán, Sinaloa.- El gobernador Rubén Rocha Moya fue acusado de ejercer violencia política discriminación, amarrar navajas y volver a enfrentamientos en su contra por la diputada de Morena, María Aurelia Leal López, luego de las declaraciones del Ejecutivo estatal de que había diputados que ocupaban curules pertenecientes a los indígenas y a lo que ella le respondió que "él no es quien, para decir, está bien que sea el mandatario estatal, pero no para decir quien no es indígena".

Puntualizó que el mandatario estatal cumplió un año de hablar del tema de que ella no es indígena, pero pensaba que lo había superado, y le pidió que de vuelta a la página y este asunto ya es cosa juzgada, y no la utilice a ella para crear una cortina de humo y desviar la atención, ante problemas más fuertes que tiene Sinaloa, que una candidatura ya definida, que tomó protesta y que está desempeñando la diputación en el Congreso del Estado.

"No le voy a permitir enfrentamiento y en este momento lo llamo si quiere trabajar por los pueblos originarios que lo haga de verdad y convirtiendo la Dirección de Pueblos Indígenas, que la representa Crescencio Silvas, que la convierta en un instituto sinaloense para pueblos indígenas y le asigne presupuesto a los pueblos originarios, que no los tengan en la marginación y no los engañen, como lo están haciendo con la planta de amoniaco de Ahome",

La morenista recordó que ha pasado por episodios de violencia política hacia ella, por ejemplo, enumeró cuando fue despojada de la candidatura a diputada y que se la dieron a otra persona, que a su vez fue víctima de mentiras, que no le dijeron las condiciones de la postulación.

En un mensaje a Rocha Moya le expresó que "si realmente quiere resarcir los daños a la señora Gloria Urías Vega, que la engañaron que podía ser candidata, porque no la pone en un puesto a nivel estatal y no se acordó de ella; pero si se está acordando para amarrar navajas”.

Puntualizó que presuntamente el mandatario estatal está discriminando a todos los pueblos originarios que no hablan la lengua, y existen en Sinaloa más de 30 lenguas y cuatro se practican y el 6% de la población indígena habla la lengua yoreme y el tepehuano al sur de la entidad.

Se quejó que con las expresiones del gobernador Rocha Moya se incurre en discriminación de los pueblos indígenas, que no hablan una lengua, y en el caso de ella,

En el artículo 2 fracción séptima de la Constitución Política de México señala la independencia y los derechos que tienen las personas y los pueblos originarios para pertenecer a una etnia, y se han emitido jurisprudencias, que por el propio hecho de auto inscribirte como indígena y por vivir más de 53 años en estos pueblos, como ella que está su casa en el pueblo de Tamazula.

También la Constitución establece el hecho de que, si se trabajó a favor de los pueblos originarios y la reconocen a la persona, se puede adquirir el derecho, que ella dirigió por más de 12 años la Asociación Nacional de Mujeres Organizadas en Red, que implicó la atención a los pueblos vulnerables y originarios de Chiapas, Campeche, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Querétaro y Sinaloa.

"Tengo más de 30 años trabajando y creó que es lo que me avala y por eso me reconocieron los gobernadores indígenas, como una persona que siempre los he ayudado y siempre he estado con ellos y me reconocieron como indígena", manifestó.

Insistió que existe una persecución política contra los morenistas y dijo que, ante declaraciones temerarias, en unos días va a definir que va hacer.