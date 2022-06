Aurelia Leal no acepta disculpas de Rocha Moya; arma un expediente de ataques políticos  

Culiacán, Sinaloa.- La diputada María Aurelia Leal López afirmó que no acepta disculpas del gobernador Rubén Rocha Moya por "dice que no es dirigida para mí" y negó que lo vaya a denunciar por violencia política y discriminación. Reveló que está integrando un expediente con pruebas de ataques a su persona desde la campaña política de 2021, porque ella no es ninguna “gandalla”.

Al acudir a la sesión ordinaria de este jueves, le recomendó al mandatario estatal que les pida disculpas a los pueblos originarios y consideró que son argumentos muy débiles solicitar que se hable un dialecto.

Atribuyó los comentarios del gobernador a falta de asesoría en este tema de las comunidades indígenas.

El mandatario estatal dijo que no se refería a nadie en las declaraciones que realizó de que existen diputados que ocupan curules pertenecientes a indígenas, y por ello, "no acepto disculpas y quien acepta disculpas es porque fue ofendido y yo no las acepto, porque no se refería a mí dice y la disculpa se la debe a los pueblos originarios, en donde él está diciendo, quien no habla la lengua no son indígenas y no es obligación que para ser indígenas hablar el dialecto".

Aclaró que los ciudadanos se pueden auto inscribir o registrarse ante una etnia, que no es obligación hablar el dialecto, y preguntó "cómo te van a negar que eres indígena o no, mediante una prueba de sangre". Insistió que ella desde hace 30 años trabaja por las comunidades indígenas y vive en una de ellas.

"Yo no me inscribí en una diputación, él (gobernador) fue hasta Guasave y estuvo siete meses yendo a Guasave ofreciéndome la presidencia municipal, y yo me quería dedicar a su vida personal, padezco de una enfermedad y me quería dedicar a curarme y pues me metieron en este tema y no lo tome por ambición", narró.

Agregó que la diputación se le ofrecieron, las regidurías de Guasave y el síndico procurador, "yo no despoje a nadie, a mí me querían despojar, me querían suplantar y hoy no le vengan a decir que estoy suplantando gente. Yo creo que agradecidos deberían de estar con decirles que hay una persona que si los está representando bien".

"Yo me doy por no aludida, pero aludió a los compañeros de los pueblos originarios, cuando dice que no son indígenas, los que no hablan la lengua", precisó.