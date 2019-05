Aurelia leal, el Químico y Carlo Mario destacan resultado de encuesta

Mientras la alcaldesa de Guasave y los presidentes municipales de Salvador Alvarado y Mazatlán reconocen que la opinión expresada por los ciudadanos en la encuesta que EL DEBATE publicó este miércoles es un referente que sirve para mejorar su trabajo, Jesús Estrada Ferreiro, primer edil de Culiacán, afirmó que a él la gente le dice lo contrario a lo expresado en el estudio.

De Manuel Guillermo Chapman Moreno, alcalde de Ahome, por quien seis de cada diez ciudadanos afirmaron que no volverían a votar, no fue posible obtener su opinión, pues se negó a dar entrevista a los medios este miércoles por la mañana al término de un evento. En el estudio, sus gobernados le habían dado en su forma de comunicar 5.97 de calificación.

Chapman rehuyó a la entrevista con los medios debido a la polémica en que se encuentra luego de que un juez revocara el fallo del Ministerio Público sobre la denuncia que la síndica procuradora Angelina Valenzuela interpusiera en su contra a finales del 2018, además para no ser cuestionado sobre su abogado Gabriel Regino García, a quien le han hecho polémicos señalamientos.

Estrada rechaza la encuesta

Jesús Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán, se pronunció en contra de la opinión expresada por la mayoría de los ciudadanos, objeto de este estudio en el que es el único alcalde reprobado en todos sus atributos personales evaluados: capacidad para resolver problemas (5.03), honradez (5.18), forma de comunicarse con los ciudadanos (5.09), liderazgo (5.13), cercanía con la gente (5.12) y popularidad (5.44).

Manuel Guillermo Chapman Moreno, alcalde de Ahome / María Aurelia Leal López, presidenta municipal de Guasave / Carlo Mario Ortiz Sánchez, alcalde de Salvador Alvarado / Jesús Estrada Ferreiro, presidente municipal de Culiacán / Luis Guillermo Benítez Torres, alcalde de Mazatlán

El morenista aseguró que la gente está contenta con el trabajo que está realizando: «Yo no sé a quién encuestarían, no hay ninguna sola expresión en contra mía, a toda la gente que me le acercó me dice que les diga mi trabajo», sostuvo.

El alcalde de la capital sinaloense señaló que «son grupos de personas que tienen intereses particulares a quienes no les gusta que se respete la ley», en referencia a quienes lo evaluaron y lo reprobaron en el tema de seguridad, donde 62 de cada 100 no volverían a votar por él.

El Químico se dijo respetuoso

Luis Guillermo Benítez, alcalde de Mazatlán, dijo que es respetuoso cuando las encuestas se hacen profesionalmente. Aseguró que les sirve de mucho para mejorar lo que no se está haciendo bien: «Si la ciudadanía considera que debemos trabajar más, lo vamos a hacer».

Recalcó que se tendrá que escuchar más a la gente y redoblar esfuerzos en todo lo que se está haciendo. Al preguntarle si iría por otro mandato, aseguró que ni siquiera se ha puesto a pensar en reelegirse: «Primero quiero terminar este», aseguró.

Agradecidos con la evaluación

Contenta, pero no satisfecha, con lo que ha logrado, a seis meses de su Administración, se dijo Aurelia Leal López, alcaldesa de Guasave: «Yo le agradezco a la ciudadanía la calificación que nos da; sin embargo, yo como Gobierno no estoy satisfecha. Nosotros venimos a dar más, y agradecemos esa comprensión a quienes nos están evaluando, pero vamos por más», expresó.

Agregó: «Agradezco el concepto (de honestidad). Vamos a dar lo mejor de nosotros. Hay instrucciones hacia nuestros funcionarios para que den lo mejor, el mejor servicio, que primero son los ciudadanos que nosotros, y lo estamos demostrando con el tema de la basura», subrayó.

La alcaldesa destacó el trabajo de su equipo, el cual —asegura— está dando resultados.

Carlos Mario Ortiz, alcalde de Salvador Alvarado, por quien también la mayoría se dijo dispuesta a votar de nuevo, destacó la encuesta como un buen ejercicio: «Más allá de si salimos mal evaluados o no, es un referente de lo que estamos haciendo como Gobierno».

Ortiz Sánchez aseguró que este estudio le muestra la percepción que la gente tiene sobre lo que está haciendo, información que analiza con seriedad para poder dar lo mejor de sí y ver en qué están fallando y qué es lo que la gente necesita.