Aurora Montoya, un ejemplo de mujer emprendedora en Culiacán

Sinaloa.- La necesidad que había en su familia obligó a Aurora Montoya García a trabajar desde que era una niña y gracias a su perseverancia, entusiasmo y esfuerzo, actualmente es un ejemplo de mujer emprendedora en Culiacán.

Mejor conocida como la Güera de los Esquites, en entrevista para Debate compartió su experiencia en el comercio, de cómo ha podido sacar adelante a sus hijos y la manera que lucha contra una enfermedad, que no la detiene para seguir trabajando.

¿Cómo fueron sus inicios en el comercio?

“Empecé a trabajar, vendiendo tamales que elaboraba mi mamá, a los seis años de edad. Hubo una temporada en que sí estuvo muy baja la venta, porque nada más eran tamales de elote y elotes cocidos; poco a poco fuimos metiendo variedades del producto del elote. Uno de ellos fue primero elote en vaso y después busqué un nombre adecuado y fue así como le llamé esquite, lo que fue muy aceptado y aparte de eso muy reconocido por la gente, porque en Estados Unidos lo vi después”.

¿En qué lugar empezó con este negocio?

“Empecé exactamente frente al mercado (Garmendia), donde estaba la zapatería Estrella; otra área donde empezamos fue en Casa Rico, donde ahora es la Plaza de la Mujer; también estábamos por la calle Carrasco, en la zapatería Romo que ya no existe, en esas áreas fue donde empecé a vender”.

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 19 de diciembre sobre Covid-19

¿Usted sola o le ayudó alguien en ese entonces?

“A vender nadie, más que yo, porque no éramos muchos vendedores, en ese tiempo no se usaba mucho el ambulantaje y éramos pocos los vendedores ambulantes”.

¿Cuántos puestos tiene en la ciudad actualmente?

“Tengo tres puntos estratégicos, dos de ellos en el primer cuadro de la ciudad, en la esquina de las calles Domingo Rubí y Mariano Escobedo; en el mercado Garmendia, por la calle Miguel Hidalgo y el otro en la calle 14, en la colonia Adolfo López Mateos. Bendito Dios me ha ido muy bien, no me puedo quejar, gracias a ellos he solventado una enfermedad muy pesada que tengo y aquí estamos”.

¿Qué tipo de enfermedad?

“Se llama saf, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Se me hicieron los huesos de cristal, se cristalizaron en un 80 por ciento y ahorita me queda un 30 por ciento, pero aquí andamos, ya me puedo mover y todo”.

Pese a la adversidad ha podido sacar adelante a su familia...

“Afortunadamente he podido sacar adelante a mi familia, tengo tres hijos, dos son profesionistas, el más chico es el que se lleva conmigo en el negocio, se llama Daniel; los otros son Griselda y Jorge. Daniel me ayuda junto con la familia de él y mi otra nuera Brenda”.

¿Ha sido difícil emprender un negocio y sacar adelante a su familia en Culiacán?

“Sí es difícil, pero no imposible, te lo digo porque yo trabajo desde los seis años, varias veces, yo en lugar de esconderme cuando venían los inspectores, los topaba porque había personas que trabajaban conmigo y que eran hombres, y por ir a acompañarlos, porque iban llorando, ahí voy yo de mujer, a defenderlos. Para cualquier persona es difícil emprender un negocio, sin embargo, hay hombres que no quieren trabajar; la mujer tiene más iniciativa, más ganas”.

Leer más: Un caos genera fuga de agua potable en la Chapultepec, Culiacán; Japac solucionó

¿Qué satisfacciones le ha dejado su experiencia como comerciante?

“Me da mucha satisfacción, sobre todo yo que en lo personal estuve a punto de patentar el nombre de esquites y no lo hice, ¿por qué? hay pros y contras, porque en cierta forma no me iba a quitar de encima a Hacienda, otra, no iba a dejar trabajar a las otras personas con este producto, porque me tienen que pagar una renta, que automáticamente me la iba a cobrar Hacienda. La otra, es un auge también, de salir adelante todos los comerciantes que no tengan la manera, la preparación, las ganas o la creatividad de sacar un producto especial para ellos”.