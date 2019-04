Autoridad desacata fallo de tribunal en problemática del Par Vial

Culiacán, Sinaloa.- El director de Vialidad y Transportes ha desacatado las resoluciones del Tribunal de Justicia, y por ello podría ser sujeto a una sanción económica e incluso ser destituido de su cargo, según se asienta en un recurso que se interpuso en la Sala Superior zona centro del Tribunal de Justicia Administrativa, documentos en poder de EL DEBATE.

«Todo parece indicar que a las autoridades no les quedó claro que desde hace meses un juez falló un recurso de nulidad para que los camiones ya no pasaran por la colonia Chapultepec», refirió Lenin Flores Saavedra, abogado urbanista y representante legal de los vecinos de la zona norte de la ciudad de Culiacán.

Explicó para este medio que el 15 de diciembre del 2018 un magistrado determinó «la causal de nulidad para efectos de que la autoridad demandada proceda a tomar las medidas necesarias a fin de que la circulación del servicio de transporte público urbano sea reconducida a las rutas previamente establecidas y oficialmente autorizadas».

Luego del fallo de nulidad, el director de Vialidad, Feliciano Valle Sandoval, tenía quince días para dar cumplimiento a la sentencia, sin que hasta el momento se haya concretado. El abogado Lenin Flores abundó que, además de no cumplir con el plazo, tampoco se apegó a lo que dictaminaron los jueces.

Vecinos han criticaron que a raíz del cambio de rutas existen muchos problemas en la zona, como accidentes, ruido, contaminación y deterioro del pavimento, debido a que no está acondicionada para camiones. La demanda ante el Tribunal la interpusieron desde el 26 de agosto del 2016.

Prohibido el paso

Con la resolución del Tribunal contra el Gobierno del Estado se impediría que los autobuses transiten por las calles Juan de la Barrera, Francisco Márquez, Diagonal y Luis de la Torre, en la colonia Chapultepec, de Culiacán, y que fueron materia del juicio; «tampoco podrían pasar por otras calles que manifestó el director de Vialidad y Transportes (Feliciano Valle)», añadió Flores.

Las rutas que fueron declaradas ilegales por el Tribunal de Justicia Administrativa al transitar por las calles de la colonia Chapultepec fueron: Lomas de Rodriguera-Centro, Cucas-Centro, San Miguel-Tierra Blanca, Issstesin-Centro, Lima-CU, Lombardo Toledano-Centro, Lomita-Cañadas, Villa Universidad-CU y Nuevo Culiacán-Centro.

Para acatar la resolución que ordena el Tribunal en enero de este año, el director de Vialidad dio a conocer en rueda de prensa que habrá nuevos cambios en rutas urbanas, por ejemplo se cambiaría el sentido del bulevar Francisco Labastida Ochoa, entre las calles Eustaquio Buelna y Juan de la Barrera; sin embargo, los vecinos tampoco avalan estos nuevos cambios anunciados, pues estarían violentando la resolución del Tribunal de Justicia.

De acuerdo con Lenin Flores, las rutas deben ser restituidas a donde inicialmente habían sido autorizadas, que es transitar por la Avenida Obregón: «Tuvimos conocimiento de lo que declaró el director, que iban a transitar las rutas por otras calles de la colonia Chapultepec, y que con ello pretendían dar por cumplida la sentencia del Tribunal, lo cual no estábamos de acuerdo, porque la sentencia es muy clara y dice que los camiones tienen que transitar por las rutas previamente y oficialmente autorizadas. En el caso de que no se acate la sentencia, la ley prevé una serie de sanciones, que van desde sanciones económicas, y ya estamos pidiendo que la haga efectiva. Otro requerimiento superior, en este caso del secretario de Gobierno para que el director de Transportes cumpla con la sentencia, y puede llegar hasta la destitución del servidor público, lo cual también ya se pidió al Tribunal desde el 22 de enero pasado».

Sobre esta situación, Melchor Peiro Guerrero, doctor en arquitectura, profesor de la Facultad de Arquitectura de la UAS y expresidente del Colegio de Arquitectos de Sinaloa, expuso que es irrisorio y a la vez preocupante el hecho de que, ante situaciones que son de orden legal, que habitantes del sector norte lograron obtener la razón a su favor con el fallo del Tribunal, sean las autoridades quienes no obedezcan las leyes, quienes no acaten; que son muy «bravos» para enjuiciar al ciudadano común, «pero resulta que cuando están en el ejercicio del poder consideran que están por encima de las leyes, y la prueba es que hasta la fecha no han acatado la orden de un juez, y, además, la otra situación es que han mostrado una postura de algún modo prepotente».

El expresidente del Colegio de Arquitectos de Sinaloa señaló que «esos cambios, como ha sido evidente, son una complicación para la ciudad y para la ciudadanía», y puso en evidencia que esos movimientos se hicieron sin los estudios adecuados, «motivados por una situación caprichosa de las autoridades correspondientes», primero por el alcalde Sergio Torres Félix, luego por el alcalde actual Jesús Estrada Ferreiro; y por el director de Vialidad, Feliciano Valle, acusó.

A eso ayudó el silencio de otros entes de Gobierno y sus estructuras

Ilegalidad

De acuerdo con el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, quedó nulificada la resolución de la autoridad de modificar rutas de las concesiones de transporte urbano al hacerlo mediante una determinación verbal (sin documentos autorizados para realizar el cambio de las rutas), y ordenó tomar las medidas necesarias a la autoridad para que la circulación del servicio de transporte público urbano sea reconducido ahora a las rutas previamente establecidas y oficialmente autorizadas.

Flores Saavedra, jurista representante de los vecinos, aseguró que el director de Vialidad y exdiputado priista está desacatando totalmente lo que dicta la sentencia del Tribunal e incurriendo en la ilegalidad porque el fallo para que se retiren los camiones se basó en que —según el expediente — «incumplía con el principio de legalidad, ya que para que un acto de autoridad sea legal se requiere de la concurrencia de tres requisitos mínimos: que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario, que provenga de una autoridad competente y en la obligación que tiene la autoridad de expresar en el mandato por escrito los aspectos legales que normen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad».

Al respecto, el abogado explicó que, con su propuesta dada a conocer a los medios de comunicación a principios de año, Feliciano Valle no cumplía con los requisitos anteriormente expuestos, ya que no ha entregado ningún escrito oficial a los vecinos de la Chapultepec; es decir, nuevamente habría omisión e incumplimiento de las formalidades legalmente establecidas.

El fallo del Tribunal igualmente indica que «la propia autoridad reconoce el tránsito, reconoce que las rutas antes referidas por las calles Francisco Márquez y Diagonal, señalando a su vez que las mismas no se encuentran autorizadas de manera oficial. Así las cosas. Se advierte que las rutas referidas con antelación no contemplan el paso por las calles Juan de la Barrera, Francisco Márquez, Diagonal y Luis de la Torre, todas en la colonia Chapultepec, y que las mismas se encuentran operando sin la existencia previa de una autorización por escrito por parte de la autoridad competente; es decir, sin la existencia de un reconocimiento jurídico, infringiendo con su actuar lo establecido en la legislación respectiva.

»La autoridad es la que está violentando la ley, la violentó al cambiar la ruta en el 2016, y con la nueva propuesta del director de Vialidad y Transportes nuevamente se estaría incurriendo en una falla jurídica porque, como señala el Tribunal, no están autorizadas», añadió Flores.

«La sentencia dice que la autoridad tiene que modificar las rutas, pero le da lineamientos de cómo lo va a hacer, no como la autoridad o los estudios técnicos que haga así lo determinen. No debe ser arbitraria ni técnica, sino que lo remite a la legalidad, y dice que debe hacerlo conforme a las rutas previamente establecidas y autorizadas», informó el abogado representante de los vecinos afectados.

Rutas en duda

Cuestionado sobre en qué se basó para proponer las nuevas rutas de camiones en la zona norte de la ciudad, Feliciano Valle Sandoval indicó a este medio que todas las decisiones que se toman al interior de la Dirección de Vialidad se toman basadas en estudios técnicos: «Ninguna decisión es personal, ninguna es por ocurrencias de alguno de los funcionarios. Aquí todas las decisiones se hacen con estudios de vialidad, de aforos, de mejor prestación de un mejor servicio, tanto para el usuario, como para el propio transportista, y en este caso del cumplimiento a la resolución administrativa, que no es por decisiones personales, sino un acato a una resolución administrativa de Tribunal, se hizo con un estudio técnico, con miras al impacto de ruta y el impacto vial, que en conjunto lo hicieron».

El funcionario estatal subrayó que la nueva propuesta la hicieron consultando a algunos concesionarios de ruta y sobre todo buscando dañar lo menos posible al usuario, que es el principal afectado con este tipo de situaciones: «Lo ideal es que no se hiciera ningún cambio, que las rutas sigan a como están, pero hubo quienes se inconformaron, y bueno, el Tribunal ya resolvió. En este caso, ya informamos al Tribunal de Justicia Administrativa, y estamos esperando a que nos conteste para materializar lo que sería esta resolución», señaló.

Respecto a los estudios que alude Valle Sandoval, la diputada Karla Montero, presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Sustentable en el Congreso local, había asegurado que a ella no le presentaron ningún estudio y descartó que sea viable la ruta propuesta por el director de Vialidad y Transportes, pues «esas calles no están diseñadas para el paso de camiones, no fueron hechas para ese tipo de transportes, como todas las calles de esa zona» dijo.

El arquitecto Melchor Peiro enfatizó que la vocación de las calles de la colonia Chapultepec no es la de ser una ruta de camiones, no tienen las condiciones: «Un buen número de rutas fueron desviadas hacia una vialidad que es angosta y tiene características no aptas para los camiones, porque preferentemente las rutas de camiones habrán de circular por las vialidades primarias, más amplias, y las situaciones de uso de suelo hacia donde llevaron los camiones evidencia un choque, dando malos resultados», explicó.

Presentan las nuevas rutas

A principios de este año, Feliciano Valle Sandoval explicó en rueda de prensa que se tenían que cambiar los trayectos de los camiones que circulan por la colonia Chapultepec, específicamente por las calles Juan de la Barrera, Francisco Márquez, Diagonal y Luis de la Torre. Señaló que por atender una sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa circularán por la avenida Aquiles Serdán, al norte, y cruzarán el puente, para dar vuelta por la gasa que da acceso al bulevar Francisco Labastida Ochoa; continuarán por esa vialidad, hasta dar vuelta a la derecha por la Buelna, después nuevamente hacia la derecha por la Joaquín Redo y Mario Camelo, posteriormente se conducirán hacia la avenida Francisco Márquez, para continuar por su ruta normal. También admitió la necesidad de cambiar el sentido del bulevar Francisco Labastida Ochoa, entre las calles Eustaquio Buelna y Juan de la Barrera, para que los camiones puedan transitar por ahí.