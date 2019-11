Autoridad está obligada a restablecer el orden y la seguridad, opinan

Sinaloa.- Alrededor de seis de cada diez ciudadanos entrevistados en un sondeo realizado por EL DEBATE revelaron que padecieron los estragos del jueves negro, el pasado 17 de octubre, en Culiacán. El estudio fue aplicado a 200 personas después de una semana de los hechos.

En un panorama de fuego cruzado, calles y avenidas cerradas, toma de casetas, heridos, robo y quema de vehículos, así como la identificación de tres civiles fallecidos, alrededor de cuatro de cada diez personas entrevistadas en Culiacán también consideraron que ningún funcionario debería renunciar después de esto. En el caso de Los Mochis, cinco de cada diez opinaron lo mismo [preguntas 1 y 2].

En datos precisos, el 63.11 por ciento de los entrevistados mayores de 18 años en Culiacán indicó que sufrió los estragos del tiroteo. De este segmento, un 33.87 por ciento dijo que la afectación ocurrió en ellos mismos; el 14.52 por ciento dijo que fueron sus hijos; y el 12.90 por ciento un amigo. Por su parte, el 36.27 por ciento en Los Mochis mencionó que sufrió los estragos del tiroteo. De este grupo, el 24.33 por ciento dijo que la afectación fue en el caso de un amigo; el 21.63 por ciento un familiar no especificado; y el 13.52 por ciento un/a hermano/a [ver preguntas 3 y 4].

Al ser cuestionados sobre cómo reforzaron su seguridad después del incidente, la mayoría en ambas ciudades negó haber hecho algún cambio. En Culiacán, quienes hicieron ajustes respondieron que saliendo menos por la noche, asegurando puertas y ventanas y siendo más precavidos. En el caso de Los Mochis, solo tres de cada diez reforzaron su seguridad, donde las respuestas más comunes fueron teniendo más cuidado y siendo más precavidos [ver preguntas 5 y 6].

Reacción al Gobierno

Ante las diferentes posturas sobre si fue o no correcta la decisión de las autoridades de realizar el operativo, así como el resultado que se logró, se le preguntó a la ciudadanía si después de estos hechos violentos algún funcionario debería renunciar.

Aunque el operativo fue federal, como lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sondeo de EL DEBATE se muestra que la ciudadanía que consideró que deben existir renuncias nombró en primer lugar al mandatario estatal Quirino Ordaz Coppel sobre algún funcionario federal o el propio responsable del operativo que pretendía capturar a Ovidio Guzmán.

En Culiacán, el 42.72 por ciento dijo que no deben existir renuncias; mientras que el 39.81 por ciento opinó que sí. De este último porcentaje, el 30.55 por ciento consideró que debería ser el gobernador; el 25 por ciento el presidente municipal; y el 19.44 por ciento el secretario de Seguridad Pública.

En Los Mochis, el 57.43 por ciento opinó que no debería renunciar ningún funcionario; y el 33.66 por ciento dijo que sí. Al ser cuestionados sobre qué funcionario debería renunciar, el 31.43 por ciento consideró que el gobernador, el 20 por ciento el secretario de Seguridad, y el 14.29 el responsable del operativo [ver preguntas 1 y 2].

Derecho ciudadano

El pasado 29 de octubre, esta casa editorial publicó la primera parte del sondeo realizado respecto al jueves negro. Ciudadanos de Culiacán y de Los Mochis señalaron sentirse inseguros, preocupados y decepcionados de las autoridades. Según los resultados de las preguntas realizadas a mayores de 18 años, el 39.82 por ciento en Culiacán indicó sentirse inseguro; y el 16.50 por ciento decepcionado de las autoridades. En el caso de Los Mochis, el 22.33 por ciento declaró sentirse preocupado; y el 20.39 por ciento decepcionado de las autoridades.

Al respecto, José Carlos Álvarez Ortega, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, coincidió con el sondeo realizado por esta casa editorial. Dijo que en una buena parte de la población hay preocupación, incertidumbre e inseguridad, y es importante que la autoridad de los tres órdenes de Gobierno ejecute acciones pendientes a eso, precisamente para restablecer el orden y la seguridad que debe prevalecer en el país y en el estado. Para ello, indicó que los tres niveles de Gobierno deben realizar acciones que generen en los habitantes confianza, certidumbre y sobre todo seguridad.

Esto no solo porque la seguridad está dentro de las obligaciones de los gobernantes, sino porque es un derecho humano de todos los ciudadanos, «con el propósito de que se dé una convivencia armónica, pacífica y en paz, y esa es una de las funciones que tiene el Estado como tal, de tal manera que todos los habitantes de nuestro país debemos gozar de esa seguridad pública, de esa paz, de esa tranquilidad social», comentó.

El activista Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, mencionó que el problema contra el crimen organizado es que se ha fracasado en el tema, ya que consideró que la corrupción, la impunidad, la complicidad y todo lo que está emparejado con una mala autoridad atrae como consecuencia la pérdida de confianza, de la ciudadanía hacia la autoridad, «hacia la autoridad, «no solo no hay confianza, sino que no hay respeto», señaló.

Aguirre Meza planteó que en muchas ocasiones la política del país acostumbra a darle un tiempo a la ciudadanía para que se tranquilice, se calme, no opine y tampoco critique respecto a algún hecho que haya cimbrado a la sociedad; sin embargo, dijo que en esta ocasión lo ocurrido en Culiacán no puede pasar desapercibido: «Es un evento dramático que pasó, trágico, donde la autoridad debe plantearse muchas cosas», advirtió.

Aunque consideró positivo que el Gobierno de AMLO reconoció que el operativo fue fallido, la consecuencia es una ciudadanía decepcionada, tal y como lo mostró el sondeo de EL DEBATE, según opinó.

«Sí, como ciudadanos nos sentimos decepcionados, porque ya en qué podemos confiar, si las autoridades máximas, la Marina, el Ejército, la Guardia, no se coordinaron para hacer un operativo eficaz. ¿En qué debemos confiar?», cuestionó.

El defensor de los derechos humanos dijo que restaurar el sentir de la ciudadanía recae en que la autoridad tiene que reivindicar su actuar; demostrar una política de reintegración social, penales, modelos de educación, apoyos sociales, agrícolas, pesca, entre otros.

Destacó que no es una tarea fácil, sobre todo porque dijo que el problema del tejido social en general en Sinaloa es muy añejo: «Hay muchas cuestiones que van emparejadas con las políticas públicas, que van con la idea de restaurar el tejido social, que no es fácil, es muy complejo. A lo mejor sí hay voluntad pública, pero sin recursos no se va a lograr la gran cosa».

Consecuencias y necesidades

En ese sentido, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, Mario Rafael González Sánchez, reconoció que la autoridad debe ejercer programas colectivos para que la gente sienta que realmente hay una seguridad y que exista la vigilancia completa. Además, indicó que Sinaloa tiene que recobrar el rumbo de vida que se tenía antes, porque aseguró que Sinaloa es más que los eventos violentos descritos.

Coincidió en que se han generado diversos sentimientos en sociedad después del operativo, incluso lo calificó como psicosis colectiva: «Después de un hecho lamentable como el que sucedió, donde hubo pérdidas humanas y amenazas y prácticamente mucho miedo, el ser humano tiene un trauma, arrastra una psicosis, eso que se llega a ver, un síndrome de pánico.

Lo que tenemos que analizar es que es un pánico colectivo, no es un pánico normal, fue por una acción de aspecto tipo militar y de detonaciones de arma de fuego, y vidas y muertes».

González Sánchez, que llegó a la curul de la mano del Partido del Trabajo, lamentó que dicho sentir haya impactado ya en la poca asistencia de comensales a restaurantes en casi un 50 por ciento.

Aunque el operativo no fue responsabilidad de las políticas municipales, el diputado reveló que la próxima semana se hará pública una iniciativa de ley con siete artículos que busca respaldar salarios, viudas, esposas e hijos de los policías activos y pensionados.

José Carlos Álvarez Ortega, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, agregó además que desde el 18 de octubre la Comisión emitió un pronunciamiento en donde condenó enérgicamente los hechos de violencia ocurridos de manera particular en Culiacán, y en ese pronunciamiento se hacia un llamado a los tres niveles de Gobierno para que de manera inmediata se realizaran las acciones pertinentes para restablecer el orden y la seguridad pública de todos los habitantes del estado. También dijo que se hacía un exhorto de que se proporcionara la información oportuna y veraz para evitar vacíos de información y que la ciudadanía se informara de qué es lo que estaba ocurriendo en el estado y no generar incertidumbre.

De forma particular, señaló que no se han recibido quejas sobre estos hechos; sin embargo, la Comisión Estatal como órgano garante en Sinaloa ha estado atento a cualquier situación que se pudiera dar y que los ciudadanos pudieran presentar como queja.

Metodología:

Se sondeó la opinión de los ciudadanos de Los Mochis y de Culiacán referente a los hechos ocurridos el pasado 17 de octubre. Fueron aplicados cien cuestionarios en cada ciudad a través de entrevistas cara a cara a mayores de 18 años, con un levantamiento en puntos de alta afluencia ciudadana del sector centro de ambas ciudades. El levantamiento tuvo lugar entre los días 24, 25 y 26 de octubre del presente año. El ejercicio tiene un margen de error de +/- 6.93, para un índice de confianza del 95 por ciento.

Coordinador de encuestas: Javier Alberto Mezta.

