Autoridades clausuran el basurón del Piggy Back

Sinaloa.- Tras 10 años de operar clandestinamente y haberse incendiado en varias ocasiones, autoridades del Ayuntamiento y del Gobierno estatal clausuraron de manera definitiva ayer el basurero del Piggy Back.

Los propietarios de los cinco predios tendrán que pagar una multa de 845 mil 900 pesos y mitigar el daño en la zona, que comprende 15 hectáreas. La sanción es de acuerdo a lo que establece la Ley de Residuos del Estado de Sinaloa.

Carlos Gandarilla García, secretario de Desarrollo Sustentable, quien junto con el alcalde Jesús Estrada Ferreiro cerraron el lugar, explicó que la sanción a los dueños de los terrenos es derivada de cinco procesos administrativos emprendidos por la subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ya que es un sitio donde se ocasionó una problema ambiental y en la que no había intervenido autoridad de ningún nivel de Gobierno.

Llamado

El alcalde y el funcionario estatal llamaron a la ciudadanía a que no vayan a tirar basura porque se aplicaran sanciones, tanto económicas como arrestos; además de que en el lugar estará de forma permanente una patrulla. Algunos vecinos reprocharon que para garantizar la seguridad de los habitantes el Ayuntamiento nunca ha mandado una patrulla, pero sí lo hará para cuidar el basurón.

Al ser cuestionado sobre qué pasaría con las familias que viven de la pepena de este basurón, el alcalde respondió que ese era problema de ellos y no suyo, porque no eran pepenadores del Ayuntamiento, y que ni los conocía y no sabía la forma en la que operaban, pero podría ser ilegal por ser el basurero clandestino.

“Es como si me dijeran ‘vamos a robar a esa colonia y yo administro y les doy un moche a cada uno’ y si los agarra la policía decir de qué van a vivir. Es una falta, hasta un delito, por qué el cuestionamiento de qué van a vivir. No sé, hay muchas formas de trabajar, no solo de la basura se vive”, comentó el alcalde.

Al ser encarado por algunas personas, cambió el discurso de reproche contra ellos que había usado ante los medios de comunicación y se ofreció a ayudarlos con despensas y otros apoyos. Marisela, una mujer que vive de la pepena, indicó que les están cerrando una fuente de empleo.