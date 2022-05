Autoridades de Sinaloa, cómplices de desapariciones: Sabuesos Guerreras

Sinaloa.- La lideresa de Sabuesos Guerreras aseguró que las autoridades han fallado, son cómplices al permitir que sigan las desapariciones y solo buscan administrar el dolor de los familiares con desaparecidos.

María Isabel Cruz Bernal afirmó que en Sinaloa hay casi seis mil desaparecidos y mil 700 cuerpos sin identificar en el Servicio Médico Forense, con la posibilidad de que alguno de estos sea uno de los suyos.

La declaración

“(La labor de las autoridades) es proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas... Ustedes nos han fallado siempre, cuando permiten que nos desaparezcan a quienes más amamos... Ustedes, como ayer y hoy, son cómplices al permitir que siga habiendo desapariciones”, expresó.

Durante la marcha de catedral de Culiacán a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa con una manta que simboliza la sangre derramada en la entidad, la buscadora dijo que quienes gobiernan Sinaloa crearon un infierno cuyas consecuencias ya se están viviendo.

El reclamo

“¿Para qué queremos unos gobernantes que no gobiernan?, ¿para qué queremos unas instituciones de justicia si no otorgan justicia?; si no pueden conducir a un pueblo, ¿para qué están? No queremos Fiscalías que no sirvan, Comisiones de Búsqueda sin planes que lleven a la localización”, subrayó.

Los gobernantes obran con total impunidad y se cubren las espaldas unos a otros, mientras el pueblo se muere en la exigencia, reclamó.

Cruz Bernal lamentó que en la búsqueda de sus familiares, el colectivo ha perdido a cuatro compañeras que han muerto, ante la inacción de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión Estatal de Búsqueda.

“Nos dan palmaditas, pero nosotros no queremos eso. Queremos hechos”, puntualizó.