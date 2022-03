Autoridades de Sinaloa deben apoyar a que comida chatarra esté a 100 metros lejos de las escuelas

Con la reactivación de clases presenciales, señaló que están obligados a atender y resolver las denuncias que se presenten. La visita a este tipo de negocios ambulantes, manifestó, es principalmente conciliatoria, platicar primero y cuando hay denuncia se menciona, se invita a que se retiren de manera conciliatoria , pero si no quieren retirarse puede llegar a auxiliar la Policía Municipal , aunque reconoció que no es muy común que se llegue a ese extremo.

Karely Rojo López, jefa del departamento Nueva Cultura de la Salud, indicó que el principal padecimiento que los productos chatarra producen (como papas fritas, refrescos de cola, aguas con sabores, dulces, galletas, etc.) es la obesidad . Por lo anterior, consideró que es importante decir “no” a la compra de estos productos, sobre todo si el adulto, el padre de familia, ya conoce que son dañinos para sus hijos. Recomendó que se opte por productos frescos, frutas, verduras, etc.

Para Rojo López, desde la Secretaría de Salud en Sinaloa , es sumamente importante que los padres de familia acompañen en la temática, “nosotros podemos ir a la escuela a hacer todo tipo de promoción, los maestros, la institución puede poner de su parte, pero si el padre de familia no refuerza o no nos apoya en este sentido, de nada va a servir”, indicó.

Karely Rojo López, jefa del departamento Nueva Cultura de la Salud, indicó que fuera de las escuelas, las acciones que están a su alcance es verificar que no haya venta de alimentos chatarra a menos de 100 metros, como lo establece el lineamiento como una medida de que el alumno, al salir, no encuentre ese tipo de alimentos.

Lorena Caro Reportera de Investigación

