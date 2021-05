Autoridades federales deben ser las que atiendan desapariciones, señalan abogados en Sinaloa

Sinaloa.- El presidente de la Asociación Política de Abogados en Sinaloa, Daniel Cebreros Ordóñez manifestó que las dependencias encargadas de las desapariciones no han hecho nada por combatir este tipo de delitos. Señaló que son muchas las personas que están desaparecidas así como muchos los reportes que hay pero nadie ha hecho nada por detener estos delitos.

“Son docenas las personas que son privadas de la libertad y nadie da razón de ello, no hay una investigación, no se sabe los móviles, el paradero, no se sabe nada, simplemente desaparecen las personas y los delincuentes actúan en la más grande impunidad”.

Dijo que hay dos instancias encargadas de atender estos tipos de delitos, una estatal y otra federal pero ambas se solo se echan la bolita una a otra y ninguna de las dos cumplen.

Ante esta situación propusieron que se excluya a las autoridades estatales y sean las autoridades federales las únicas encargadas de hacer las investigaciones correspondientes.

Esto debido a que la mayoría de las denuncias que se han hecho han señalado que hay autoridades que han sido involucradas en estos delitos por lo que deben de ser otros los que se encarguen de resolver las desapariciones mismas que cada semana incrementan y las denuncias sin resolver.