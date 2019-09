Autoridades garantizan seguridad en ceremonia del Grito de Independencia

Culiacán, Sinaloa.- Con motivo del 209 Aniversario del Grito de Independencia, el Gobierno del Estado implementará un operativo especial en la explanada del Palacio de Gobierno con lo que se garantiza la seguridad para las familias que asistan.

El Subsecretario de Gobierno, Joel Bouciéguez Lizárraga, indicó que participarán en total 1 mil 332 elementos de instituciones de los tres órdenes de gobierno así como de las corporaciones de auxilio y de rescate desplegados en tres anillos de seguridad.

A su vez la Dirección de Vialidad y Transporte en colaboración con los concesionarios de las rutas urbanas pondrán a disposición el traslado gratuito en 165 unidades pertenecientes a las 55 rutas que operan en Culiacán.

Será a partir de las 16:00 horas del próximo domingo cuando los camiones, con el distintivo del evento, iniciarán a trasladar a los asistentes a las inmediaciones del Palacio de Gobierno; el regreso está contemplado a las 01:00 horas.

Foto: Especial

En esta ocasión se contará con juegos mecánicos (gratuitos) instalados por la calle Aguilar Barraza, mismos que operarán de las 17:00 hasta las 22:30 horas.

El Director de Gobierno, Julio Romanillo, manifestó que en caso de alguna eventualidad, coordinado con la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, se cuenta con el protocolo de atención inmediata con los hospitales públicos de la capital del estado así como dos clínicas privadas.

Además la Dirección de Inspección y Normatividad notificó a 26 establecimientos con giro de venta de alcohol así como cuatro restaurantes la suspensión de esta a partir de las 15:00 horas en el perímetro cercano al lugar donde se desarrollará el evento.

La Unidad de Vialidad contempla el cierre de circulación vehicular de acuerdo al flujo peatonal entre las 17:00 y 18:00 horas en las vialidades aledañas.

Cierre de Vialidades en los alrededores de Palacio de Gobierno

Al poniente:

Guadalupe Victoria y Constitución; Juan José Ríos y Victoria; Ignacio Ramírez y Victoria

Al norte:

Blvd. Emiliano Zapata y Av. Álvaro Obregón; C. 16 de Septiembre y Av. Lázaro Cárdenas; C. Francisco Javier Mina y Av. Lázaro Cárdenas; Blvd. E. Zapata y Calz. de los Insurgentes; C. Fray Servando y Teresa de Mier y Calz. de los Insurgentes; C. 16 de Septiembre y Calz. de los Insurgentes

Al sur:

C. Juan José Ríos y av. Lázaro Cárdenas; Av. Lázaro Cárdenas y Epitacio Osuna; Calz. De los Insurgentes, desde la Glorieta a Cuauhtémoc.