Autoridades hablan sobre jóvenes semidesnudos

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de ayer, dos jóvenes sin identificar fueron dejados semidesnudos y atados de manos en el bulevar Diego Valadés, mejor conocido como Malecón Nuevo, en la capital sinaloense, por personas desconocidas.

De acuerdo con las autoridades policiales, estos fueron abandonados aproximadamente a las 15:00 horas en medio de un retorno.

El punto del hallazgo fue cerca a la zona habitada del campestre Fovissste Chapultepec y de un lavado de autos que está en la zona.

Ayer, a las 15:10 horas, se recibió una llamada al número de emergencias 911, en donde se advertía de la presencia de dos cuerpos hallados amarrados que fueron bajados de una camioneta.

A la Policía Municipal de Culiacán se reportó que fue entre las avenida Emigdio Flores Sarmiento y Privada Dr. Romero.

Las personas, de aspecto joven y complexión delgada, estaban vivas, tenían los ojos vendados con cinta canela y un mensaje pintado en la espalda que los inculpaba como presuntos ladrones y hacia referencia a que no volverían a robar. “Prometo que no volveré a robar carros”, se podía leer la leyenda pintada en la espada y en el pecho de una de las víctimas.

Morbo

Esto fenómeno generó fuerte expectación; también tráfico por lo lento que transitaban los conductores en los autos para tomar imágenes y video con celulares.

A pesar de que los jóvenes pidieron apoyo a los automovilistas, estos no se prestaron a ayudarlos; contrariamente, les gritaban algunas consignas por ser presuntos ladrones.

Se cree que las víctimas tenían puesta cinta en los ojos para evitar correr del punto y de esa manera quedaran más tiempo exhibidos.

Parte oficial

El director de Seguridad Pública Municipal de Culiacán, Héctor Luis Gutiérrez Coccio, reveló a EL DEBATE que los jóvenes fueron ayudados por un automovilista.

Explicó que la llamada de apoyo la recibieron a las 15:10 horas al 911. Reconoció que el primer reporte hizo creer que eran personas asesinadas, pero cuando los policías acudieron las víctimas ya no estaban.

Explicó que por los datos recabados por los agentes municipales, los dos jóvenes fueron apoyados por un particular que pasaba por el sitio. “La patrulla llegó en breve; ya no estaban las personas. Se habían subido en un vehículo y se los llevaron. Como que alguien los ayudó”, mencionó.

El jefe policial hizo un llamado a la sociedad a confiar en las autoridades y no vulnerar a los derechos de las personas, toda vez que no se sabe si realmente estas personas cometieron algún delito. “Porque no podemos comprobar si son personas que realmente son delincuentes o no”, destacó.

Gutiérrez Coccio dijo que con esta situación se vulnera el principio de la presunción de inocencia, que solo un juez puede juzgar así.