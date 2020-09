Autoridades no evitan saqueos a casas de desplazados en Bagrecitos, Culiacán

Sinaloa.- Incumplen en materia de seguridad las autoridades municipales y estatales de Sinaloa con las familias desplazadas del poblado Bagrecitos, ubicado en la sindicatura de Tepuche, municipio de Culiacán, ya que los delincuentes se han aprovechado de que los dueños de las casas temen estar presentes, y por ello han saqueado algunas casas, dijo un vecino del lugar a EL DEBATE.

Las familias del pueblo Bagrecitos, ubicado a 34 kilómetros al norte de la ciudad de Culiacán, salieron de prisa y con pocas pertenencias tras la balacera del 24 de junio que dejó 9 personas muertas en el poblado.

Habitantes de esta comunidad comentan que las autoridades no les garantizan volver de forma segura, pero tampoco les protegen su patrimonio, ya que en algunos casos, las familias no pudieron traer sus pertenencias porque no tienen en donde tenerlas en Culiacán, que fue hacía donde migraron, algunos están con familiares, otros andan buscando casas de renta.

En este caso, las autoridades estatales se comprometieron a que estarían realizando recorridos para evitar este tipo de hechos.

Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Carlos Alvarez Ortega señaló que el informe que le están dando las autoridades es que sí están realizando acciones para que haya paz en esta parte de la sindicatura de Tepuche, pero algunos desplazados aseguran que tienen miedo de volver.