Autoridades se hacen "bolas" en caso de Luis Enrique Ramírez

Culiacán, Sinaloa.- La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó ayer en Culiacán que ya había detenidos por el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez. Más tarde, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, desmintió a la funcionaria federal y dijo, en entrevista, que seguramente Rodríguez se confundió.

Posteriormente, Rosa Icela Rodríguez, quien se encontraba en un evento público en la capital sinaloense, se retractó de la información brindada, con el argumento de que le corresponde a la Fiscalía General de Sinaloa brindar esa información.

El origen

La discrepancia surgió luego de que la tarde del 6 de junio, la fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez Estrada, informara que el crimen estaba resuelto.

Mediante un comunicado de prensa, la fiscal de Sinaloa detalló que se tienen identificados a los presuntos responsables y delimitado el móvil del crimen, pero no dio detalles de la investigación.

Dejó en claro que, pese a no haber descartado ninguna línea de investigación, en este momento ya descartaban su trabajo como periodista como móvil del crimen, sin comunicar pruebas en este sentido.

La periodista Balbina Flores, de la organización Reporteros sin Fronteras, dijo que el anuncio de la Fiscalía de Sinaloa en torno al asesinato de Ramírez no dice nada nuevo.

Sobre las diferencias en las declaraciones de las autoridades federales y la fiscal de Sinaloa, comentó que como organización han visto las fallas en la comunicación, lo cual genera incertidumbre.

Inconformidad

Trinidad Valdez Peñuelas, presidente de la Fraternidad de Comunicadores Libertad de Expresión, A.C., señaló que la fiscal de Sinaloa le quedó mal al gobernador Rubén Rocha Moya e incumplió con el compromiso que hizo.

“No le dieron los tiempos, los elementos no los dio, fue escueto, ventajoso y tenía como objetivo patear el bote hacia adelante, es decir, ganar un poco de tiempo para poderse llenar de más recursos, de más elementos probatorios que pudieran resolver este problema”.

Dijo que lo único que denota la información es indiferencia y apatía, “presentar un trabajo que no ha realizado y demostrar que no tuvo la capacidad de sacar adelante la palabra empeñada por el propio gobernador apenas el lunes pasado en la mañanera en la que acompañó al presidente AMLO”.

La periodista María de los Ángeles Moreno dijo que no es un caso resuelto, puesto que no hay sentencia a los responsables. “Se adelantaron. Que las cosas no se hagan de manera apresurada para callar a la opinión pública”, agregó. (Con información de Lucía Mimiaga)

Puntos Encontrados

Tras la información de la Fiscalía General del Estado la tarde del 6 de junio, ayer, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que ya había detenidos. Más tarde, el gobernador Rubén Rocha la desmintió; luego ella se retractó.

"Se tienen identificados a los presuntos responsables y delimitado el móvil del crimen": Sara Quiñónez Estrada, fiscal de Sinaloa.

"Por fortuna, ya se han detenido a los responsables y hay órdenes de aprehensión aún pendientes": Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC.

"No hay detenidos. Ella seguramente se confundió, pero no hay detenidos. Para la investigación, es la Fiscalía nada más": Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.

Contexto

Verdades a medias en asesinato de columnista

Para los periodistas de Sinaloa, la información revelada por las autoridades, tanto federales como estatales, son verdades a medias.

Tras la información brindada por la fiscal general de Sinaloa, dijo que el asesinato de Luis Enrique estaba esclarecido, sin dar más detalles, trascendió que los responsables eran un hombre y una mujer.

Inconformes con la información brindada hasta el momento, diversos periodistas se manifestaron para exigir más información.

Te recomendamos leer:

Lidia Oralia Sarabia, presidenta de la Asociación de Periodistas 7 de Junio, dijo que tendrán que dar un voto de confianza a las autoridades que realizan la investigación. “Los resultados deben dejar satisfechos, sobre todo a la familia, al gremio periodístico que reclama justicia y a la sociedad en general”.