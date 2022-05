Autoridades siguen sin buscar a desaparecidos, denuncia colectivo Sabuesos Guerreras

Sinaloa.- Gobierno del Estado no está haciendo nada por la búsqueda de personas desaparecidas, criticó la dirigente del colectivo Sabuesos Guerreras, María Isabel Cruz.

Durante la concentración feminista en la plazuela Álvaro Obregón, en Culiacán, para la actividad de tejido de una manta que llevará por nombre Sangre de mi Sangre, la buscadora aseguró que son ellas, y no las autoridades, las que siguen buscando a sus desaparecidos.

La declaración

“Yo quisiera saber qué trabajo está haciendo el gobierno, porque hasta ahorita yo no he visto que haga nada. Somos nosotras quienes seguimos buscando, quienes seguimos gritando, quienes seguimos exigiendo que hagan algo, que ya no haya más desaparecidos, y siguen desapareciendo”, exclamó.

Pese a ser uno de los primeros colectivos con que se reunió el gobernador Rubén Rocha Moya al comienzo de su administración, aseguró que nada ha cambiado en la entidad.

“Sí, se sentó con nosotras. Estuvo todo muy bonito. Se sentó por otras causas y por otras razones. No nos dijo ‘les prometo que ya nadie va a desaparecer’. La delincuencia sigue operando. Siguen desapareciendo jóvenes, siguen matando jovencitas, siguen desapareciendo jovencitas”, agregó.

Gobierno del Estado no cuenta con una estrategia de búsqueda coordinada con las Fiscalías de otras entidades, subrayó, así como tampoco la tiene la Comisión Estatal de Búsqueda.

Sabuesos Guerreras buscan a cerca de 800 desaparecidos, dio a conocer, más los que se acumulan a diario.

“No hay una estrategia de búsqueda, no hay un trabajo real en campo. Y no, desconocemos totalmente cómo vayan a trabajar. No tenemos un plan de búsqueda”, manifestó. Tan es así, afirmó, que de 10 casos positivos, ocho son de este colectivo.

“Nosotros damos más positivos que las autoridades cuando hacemos una búsqueda”, aseveró.

María Isabel Cruz adelantó que el 10 de mayo se presentará la manta que ayer comenzaron a tejer, como símbolo de la sangre derramada en todo el estado, de toda la violencia.

La concentración

La concentración feminista en el quiosco de la plazuela Álvaro Obregón se realizó con el propósito de hacer un tejido colectivo en apoyo a mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos, y como una manifestación por las víctimas de feminicidios y desaparición forzada en el estado.